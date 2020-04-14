【防疫抗疫基金】9,000元保就業津貼杯水車薪 何不將強積金改做失業救濟金？

政府「保就業、創職位」計劃向合資格僱主提供僱員薪金補貼，補貼薪金一半，上限最多9,000元，為期6個月；同時又宣布指政府未來1年會在公營及私營創造3萬個為期一年月的職位。獅子山學會認為，比起政府推動一些措施對抗逆境，政府應適當地拆牆鬆綁，讓香港人民間自救，效果比起由政府主導更佳。

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政府代出半糧 難助經濟轉型

疫情下的實況，不是薪金及租金的問題，而是需求問題，多留在家中、減少出外及聚會，出國旅行公幹更不用提，結果便是消費減少，失去生意。

政府代出半糧，勉強為其吊鹽水，沒有需求對生意亦無幫助，長遠也無助香港經濟轉型，情況就如上述的導遊朋友一樣，如果苦等政府推出措施，到今日仍然無了期等待。

當然，一旦失業，直接面對頓失收入的困境。政府過去一直保留財政儲備應急，打工仔一直有一筆不能用的錢，那就是強積金。積金局資料顯示，截至2019年底，強積金總資產淨值為9,694億元，以287萬名僱員及自僱人士計算，推算人均有強積金約33.78萬元，今年初全球股災，理柏計算，首季強積金人均蝕37,318元，即人均約剩下30萬元。

政府代支半薪，從銀碼上看得出政府不想太早耗盡庫房，然而，打工仔失業危機迫在眉睫，何不讓打工仔自行提取強積金，按自己的需要自救，同時又不會多花庫房半分錢。

強積金改做失業救濟金

強積金本屬打工仔的錢，因條例所限，才要夠65歲才能提取。問題是，65歲後提取的原意，就是到時沒有收入，所以要預先儲錢。若果現在已經沒有收入，為何不能將自己的錢先行應急，度過危機後，才再重新為65歲的將來打算？

政府可以立即取消強積金，讓打工仔自行提款度過寒冬，又或修例改為個人失業救濟金，一旦失業便可從強積金戶口中提取同等份額的工資，直至找到工作為止。至低限度，亦應可取回僱員自行供款的部分，即平均每名打工仔約15萬元的資金。

至於政府增加短期職位，合約完結後還得面對現實，倒不如早點放寬條例，特別是政府過去對一些新型的經濟模式採取抗拒態度，甚至打壓，例如新型電子煙及共享經濟，連帶相關的工作機會亦減少。

（節錄）

【原文︰民間自救 倡MPF允提應急錢度難關】

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