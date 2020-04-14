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【定期存款】中資行減港元定存息 3個月存息續維持2.25厘

收息攻略 17:18 2020/04/14

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建行亞洲今天跟隨龍頭發鈔行滙豐的做法，減港元短存息，但力守3個月仍有2.25厘。

金管局放水已有即時效應，今天（4月14日）港元1個月拆息5連跌，更跌穿1.6厘大關，僅報1.59厘。而中資行亦順勢減港元定期存款息率，素來擅打高息牌的建行亞洲，剛下調4個月或以下的較短存期的港元定存息率，減幅最大是4個月期，調低0.2厘後，新息率至1.6厘；至於兩個月期則降0.15厘至1.45厘；1個月削0.1厘，新報1.3厘，幸而該行維持3個月2.25厘的最高息。

不過，同日花旗則延長3個月港元短存享兩厘息，至本周六（18日）截止。

金管局剛於長假前公布，首度減發200億元的外滙基金票據，冀紓緩流動性，令銀行總結餘於5月中將驟增逾30%。適逢長假後拆息續偏軟，今天僅1周以下的較短息續升，中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文預計，與樓按掛鈎的拆息將由現水平的1.59厘，或再下試約1.4厘；現市況以全球鬥採放水的宏觀大環境下，拆息難免走低，按理港銀的定存息亦趨跌，及至半年結才掉頭全面上升。

專家指，疫情暫仍未見盡頭，在亂市下穩賺不賠的定存息仍是避風港，再者，滙豐「失息」後，雖然近日股價呈現「復活」的勢頭，今天收報41.45元，但距上月底「突煞停派息前」的44.15元收市價，暫仍未見家鄉，針對以食息為主的防守族，仍須為閒資急覓好出路。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

港元定期存款 建行亞洲 花旗銀行 定期存款

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