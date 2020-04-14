【西貢狗咬狗案】寵物不幸死亡　寵物保險有何保障？

▲ 【西貢狗咬狗案】寵物不幸慘死 寵物保險有何保障？

西貢昨（13日）發生狗咬狗命案，事發片段在網上引起熱議，片段中一名中年婦人拖着1隻黑色貴婦狗及1隻白色松鼠狗，其間貴婦狗突然失控咬緊松鼠狗頸不放，狗主人抽繩將狗扯起阻止，松鼠狗被繩纏頸同時被咬，當場奄奄一息，送往診所後證實死亡。不少人視寵物如家人，如遇上同樣情況，投保寵物保險能否獲得保障？市面上的寵物保險能為寵物及主人提供怎樣的保障？

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受保寵物年齡品種各異

寵物的醫療費用高，為減輕睇獸醫費用開支，市面上不少保險公司為寵物提供保險計劃，提供寵物的醫療及第三者責任等保障。各保險公司的計劃的保障範圍均不同，以MSIG三井住友的「至寵愛」寵物保險受保年齡較為廣，由16周至未滿9歲，分狗計劃及貓計劃，並列明6種不受保的狗隻品種；藍十字「愛．寵物」的則為6個月至8歲，合資格受保的寵物為所有貓隻品種，狗則有列明的指定受保及不受保品種。PetbleCare則沒有列名受保及不受保品種。

醫療最高賠償額達6萬元

MSIG三井住友的「至寵愛」狗計劃的手術保障每年最高賠償額由19,250元至68,750元不等，貓計劃則為27,500元；藍十字「愛．寵物」的醫療保障的每年最高賠償額則由20,000元至60,000元不等；PetbleCare的優越計劃分非手術醫療及手術醫療保障，分別每年8,000元及60,000元。除了基本的門診及手術保障外，藍十字的「愛．寵物」更為受保寵物提供化療及行為治療費用保障，不過，行為治療費用保障僅最高級別的計劃A有提供，最高賠償額為1,500元。

第三者責任保障達100萬元

如擔心寵物失控引致第三者受傷及財物損失，MSIG三井住友及藍十字均有提供第三者責任保障，MSIG三井住友的狗計劃每年最高賠償額由55萬元至275萬元不等，貓計劃則是137.5萬元；藍十字的「愛．寵物」則按每宗意外或每個受保期為100萬元；PetbleCare的優越計劃為每年200萬元。不過，需要留意，寵物保險就某些保障都設有自付額或共同保險，投保人需先承擔自付額，保險公司再賠償餘下的開支，以藍十字「愛．寵物」第三者責任保障為例，每宗索償的自付額為3,000元。

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意外死亡保障不多

如遇上不幸被咬而死亡的情況，2間保險公司均沒有提供意外傷亡保障，僅有殮葬服務費用的保障，賠償1,375元至3,000元不等。而PetbleCare的標準計劃則提供意外醫療保障每年3,000元，並設有自付額，意外死亡6,000元；優越計劃意外醫療保障每年18,000元 ，並設有自付額，意外死亡18,000元。

主人或家人過失為不保事項

今次狗命案中的女狗主行為備受爭議，其後更因涉嫌虐畜被捕。寵物保險雖為寵物提供不同的保障，但MSIG三井住友及藍十字均將寵物主人及家人的故意、疏忽或可阻止發生而引致寵物「受傷」或「疾病」列為不受保事項。

比較三大寵物保險 （比較最高級別計劃） 保障項目 BlueCross藍十字

「愛．寵物」計劃 A MSIG三井住友「至寵愛」 PetbleCare 猫計劃 狗計劃-超卓 優越計劃 受保年齡 6個月至8歲 16週至未滿9歲 16週至未滿9歲 沒有列明 醫療/手術保障 60,000元 20,900元 55,000元 非手術醫療（包括門診）：8,000元



手術醫療：60,000元 非醫療保障 第三者責任保險 1,000,000元

（每宗意外／每個受保期內） 每年1,375,000元 每年2,750,000元 每年 2,000,000元 壽終服務 1,000元/隻 1,375元/隻 1,375元/隻 1,000元/隻 意外保障 / / / 每年18,000元

責任編輯：李瑩

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