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Oxyair Mask今日開售口罩　Pacific Coffee特飲買一送一

消費錦囊 07:00 2020/04/15

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠著數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Oxyair Mask：今日分2個時段抽籤派籌賣口罩

港產口罩生產商Oxyair Mask HK將會在今日至4月17日的早上及傍晚時段抽籤派籌，合共派出￼1萬個名額，50個口罩售95元。

詳情：【港產口罩】Oxyair Mask 4月15日開賣 50個口罩售95元（附購買教學）

2. Pacific Coffee：薑蜜味特飲買一送一

由即日起至4月20日，Pacific Coffee推出薑蜜味飲品（薑蜜燕麥奶咖啡 /薑蜜抹茶牛奶）買一送一優惠，優惠適用於上午10時至下午6時期間。

1. 讚好Pacific Coffee facebook專頁
2. 讚好指定facebook post
3. 於指定facebook post留言：Let’s stay healthy + tag至少1位朋友

完成以上步驟後，Pacific Coffee會Inbox你有關優惠及分店之詳情。條款及細則

3. 鴻福堂：藥製龜苓膏買一送一

由即日起至4月17日，在全綫鴻福堂分店（機場及山頂廣場分店除外）以55元購買藥製龜苓膏1盅，即可享買一送一優惠。數量有限，送完即止。以上優惠可以自家CLUB卡付款，但不可兌換現金，不可與鴻福堂禮券及其他優惠同時使用。

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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