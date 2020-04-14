【高息債ETF】美聯儲2.3萬億救助方案歷史性買垃圾債 尋寶要謹慎

▲ 【高息債ETF】美聯儲2.3萬億救助方案歷史性買入垃圾債券 呢兩隻ETF位處風口

新冠肺炎疫情在美國持續蔓延，美國經濟受重創。美國聯儲局繼早前推出「無限QE」救市後，再公布新一輪救助方案，金額高達2.3萬億美元，其中包括買入俗稱垃圾債券的企業高息債券，同時會買入追蹤垃圾債的ETF。

【史無前例】聯儲局推2.3萬億救助方案 瞄準中小企兼掃垃圾債

歷史性買垃圾債 如救「墮落天使」

於此輪救助方案下，聯儲局將會買入3月22日前、仍然是BBB-/Baa3級別，但及後被降低評級至BB-/Ba3的非投資級別債券；另外亦會買入追蹤垃圾債的ETF，是儲局歷史上首次買入垃圾債。聯儲局此舉被視為針對受疫情影響的「墮落天使」（Fallen Angel），提供信貸流動性。根據CreditSights研究公司的數據，僅在3月份，有超過920億美元的債券從投資級別降級為垃圾級別。

「墮落天使」是指投資級別債券因基本因素惡化，而被評級機構下調為高收益債券。

以下兩隻為總資產值最高的追蹤高息債券的ETF。

iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF（美︰HYG）

ETF追蹤iBoxx $ Liquid High Yield指數持有1,008隻高息企業債券，債券的組合廣泛。

總資產值︰163.4億美元

開支比率︰0.49%

股息率︰5.7%

SPDR Barclays High Yield Bond ETF（美︰JNK）

該ETF追蹤Barclays Capital High Yield Very Liquid指數，投資流動性高於平均水平的高息企業債券，組合持有989隻高息債券。

總資產值︰99.5億美元

開支比率︰0.4%

股息率︰5.46%

*資料來源：彭博；截至4月13日數據

標普：違約率或升至10%

新冠肺炎疫情對美國的經濟打擊沉重，信貸評級機構標準普爾表示，美國高息債違約率在未來12個月可能上升至10%，比2019年底的3.1%更高。高盛表示，隨着更多違約行為出現，高息債可能還會迎來更糟糕的時刻。

聯儲局是次出手買入高息債券，成效暫時未知，但投資高息債券的風險高，投資者要謹慎行事。

早前美聯儲的推出的「無限QE」救市措施，將買入投資級別的企業債券及相關ETF，受惠ETF的詳見下文︰

【債券ETF】美聯儲首次入市企業債 4隻債券ETF受惠美國「無限QE」

責任編輯︰陳啟昌