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【外賣自取】OpenRice、eatigo外賣自取優惠　部分食品低至45折

消費錦囊 16:05 2020/04/14

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【外賣自取】Openrice、eatigo外賣自取優惠　部分食品低至45折

新冠肺炎疫情持續，港府早前推出限聚令，更規定食肆入座率不能超過50%、餐桌需相隔1.5米等不少餐廳變陣推出外賣自取優惠，即睇不同平台的餐廳優惠，可享低至45折優惠，慳到錢又食得安心。

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Openrice（外賣自取優惠）

網上餐廳資訊及外賣平台Openrice除了提供餐廳資訊外，亦提供手機落單叫外賣服務。Openrice有超過1,700間餐廳可供選擇，如沙嗲軒、Dazzling Cafe及十二味等，部分餐廳食品低至45折。

信用卡優惠：由即日起至6月30日，於指定星期二外賣自取並使用合資格Mastercard簽賬，消費滿45元可扣減15元。每個星期二有400個名額，先到先得，額滿即止。

eatigo（eat-to-go外賣自取）

訂座平台eatigo早前推出eat-to-go外賣自取服務，暫時有32間餐廳參與，部分餐廳的食品更低至5折。需要注意的是，eatigo是根據不同時間提供不同折扣優惠。以Cali-Mex Taqueria為例，15:30可享5折、16:00可享7折、16:30可享75折。由於eatigo本身是訂座平台，不提供落單服務。在訂座後，須15分鐘內到達餐廳以享用折扣，惟1位用餐者最多可點2道菜，在外賣先取時有1位代表領取即可。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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