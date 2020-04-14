▲ 有關美股經歷33年來最糟糕的一天的10點思考

這將把自1987年以來華爾街最大的單日跌幅置於恰當的背景之下。

一次徹頭徹尾的大屠殺。這是對自黑色星期一（1987年10月19日）以來華爾街最糟糕的一天的最佳描述，當日道瓊斯工業平均指數下跌508點，相當於當時市值的22.6%。

當2020年3月12日收市鐘聲響起時，已有123年歷史的道瓊斯工業平均指數、以科技股為主的納斯達克綜合指數及標普500指數分別下跌9.99%、9.43%及9.51%，分別創下史上第四、第三及第五大單日跌幅。如道指下跌300點，我通常很快就對大部分媒體使用的狂熱術語（例如「暴跌」或「崩盤」）不屑一顧，但在不久前，我們看到了美國主要股指的真正暴跌。

大多數投資者對今次跌勢之快感到震驚──標普500指數僅用了16個交易日就錄得近27%的跌幅──我想，在這個歷史性的交易日裏，我有一些想法可能是值得分享的。

1. 事實是，這很痛苦

首先，我不在乎你在這個市場上投資了50年還是5天──單日下跌10%還是令人很痛苦。我已經做了21年的投資者，我經歷了最大的單日名義損失，亦是我投資生涯第二大單日百分比跌幅。當你看到紅色的數字與歷史標準相去甚遠，他們就會吸引你的注意，並讓你有點不安。但正如你將看到的，你的反應才是最重要。

2. 投資者的心理是不可能了解的

接下來，別再假裝你深明投資者對於冠狀病毒疫情不斷變化的消息有何反應。市場跌勢之所以如此急劇，就是因為基於情緒的交易是沒有「指標」可以追蹤或預先估計。正因如此，嘗試計算市場的時間是徒勞無功的。你或許偶爾會猜中，但不可能長遠如此。

3. 我們可能還沒有觸底，儘管看起來可能會出現某種反彈

早前的下跌確實在一定程度上引發了投資者的恐慌情緒，催繳保證金可能加劇三大股指的下跌。這通常是反彈可能即將到來的跡象。

不過，要明白，到目前為止，市場可能仍未見底。有關新冠病毒疫情的新聞不斷演變，因此會有明顯的業務及供應鏈中斷。

4. 保證金仍然是一個很大的禁忌

除非你是做沽空，否則目前沒有理由嘗試涉足保證金。當然，假如你預測正確，保證金會提高你的回報，但當左右大市的是情緒而不是理性，底部是不可能預測的。此外，隨着波動性回升，券商調整某些較波動的證券的保證金要求也就不足為奇了。

這可能會讓更多持有保證金的投資者被催繳保證金。對保證金說「不」就行了！

5. 如果你不在開市或收市前後使用限價指令，你就是瘋了

過去數星期，我被開市鐘聲弄醒的次數比過去10年都多，我可以自信地說，如你在開市頭10分鐘或收市前最後10分鐘內使用市價指令，你就是瘋了。受歡迎的股票在開市後及收市前或有劇烈波動，可能對使用市價指令的投資者造成一些驚嚇。相反，若使用限價指令，你仍可完全控制你願意為投資大企業支付的價格。

6. 在接下來的數星期，我們將看到歷史性的經濟數據

或許新冠病毒蔓延帶來的最大震憾並非股市的急挫，而是未來幾星期的經濟數據。例如，即使美國錄得十多年來最低的ISM採購經理人指數，或美國第一季國內生產總值（GDP）增長預期降至近0%，我亦不會感到意外。經濟衰退已成定局。

7. 這次跌勢來得快，也會去得快

請緊記，無人知道這次熊市何時結束，我的預期是，這次市場急跌將相對短暫。道指、納指及標指在短短三星期下跌了超過25%，我們最終將應對新冠病毒疫情帶來的衝擊。

如果這是對金融業的嚴重威脅，我會預測復甦的時間會更長。但由於這看起來主要是消費者/投資者心理的問題，我傾向相信會更快地結束股票估值的下降趨勢。

8. 貨幣政策救不了我們

鑑於這次是消費者如何看待市場健康的問題，我認為聯儲局的貨幣政策行動不會對股市產生太大影響。更具吸引力的貸款利率可能會刺激企業生產，但卻不會改變目前太害怕消費的消費者的想法。

此外，聯儲局可支配的工具已很有限，聯邦基金目標利率已十分低。換句話說，聯儲局這次不會披上斗篷來拯救世界。

9. 歷史證明，長期押注市場基本上是對的

儘管這次熊市在歷史上很可怕，昨天亦令人感到不安，但你可以放心地知道，之前的每一次調整或熊市，無論跌勢多兇猛，終歸都會有升勢收復失地。每一次皆如此。關鍵是，你需要給你的投資宗旨足夠的時間，讓其成熟和收成。

只要你的投資理念不變──過去數星期很可能亦沒有改變，除非你持有的是負債累累的石油及天然氣股票──堅持持有這些股票將是謹慎之舉。

10. 我在買入，你也應該如此

最後，我看到了一些非常耐人尋味的價值，我亦在買入股票。自從這次跌勢開始以來，我已經進行了31筆交易，其中30筆是買入。這還包括在我的投資組合中增加11隻新股票，這些股票在一個月前我並無持有。

關鍵是，如你在這個低點買入，幾可肯定會在五年或十年後，你會成為一個快樂的人。

作者：Motley Fool HK

所提供的資料僅供一般參考之用，不擬提供作為個人投資或理財建議。作者沒持有以上股票。

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