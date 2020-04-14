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【疫市理財】經濟低迷要節流？減少開支的3個方法

日常開支 14:00 2020/04/14

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【疫市理財】經濟低迷要節流？減少開支的3個方法

新冠肺炎全球大流行，多地經濟受影響，失業率上升。面對經濟不景，小市民又有甚麼方法節流呢？CNBC綜合了美國一對於30多歲便能提早退休的夫婦Justin及Kaisorn McCurry的慳家方法。他們退休前，持續地將收入的7成存起來，在10年內成功儲得逾一百萬美元。若你想縮減開支，或可參考下列的3個方法。

【延伸閱讀】【疫市理財】若不幸失業 對高薪人士影響較大？（附失業財務管理貼士）

1. 選擇較便宜的手機月費計劃

McCurry建議大家可以考慮轉用一個較便宜的手機月費計劃，因為現在留在家中的時間較長，根本毋須使用一個高數據用量的月費計劃。如果你想減少開支，不妨比較不同電訊商的月費計劃及優惠。

2. 減少買外賣

除了居住及交通外，食物可能是每月的最大支出。受疫情影響，不少人減少外出用膳，並改為購買外賣。正所謂「小數怕長計」，外賣費用加起來也不容小覷，而外賣的費用比起自己烹調的成本為高。

當你在街市或超市購物時，亦要貨比三家，以獲得最便宜的價格。在每次購物前，亦要列出購物清單，並根據清單購物以減少衝動消費。

一些複雜菜式需要用到大量醬料及香料，令烹調的成本上升。因此，最好找一些簡單的食譜，如果要購買調味料時，亦可挑選一些能應用於不同菜餚上的調味料。

【延伸閱讀】【懶人食譜】低成本入門菜式 洋葱豬扒成本約40元

3. 取消不必要的訂閱服務

最容易節省金錢的方法就是取消每月的訂閱服務，如雲端儲存服務、影視串流服務等。

McCurry建議，大家可以審視信用卡上的經常性開支，可能是YouTube Premium、Spotify、Amazon Prime及Netflix。看看你是否使用了所有訂閱的服務？再考慮或可不需要這麼多的訂閱服務？

你毋須取消所有的訂閱服務，不過若你已訂閱了3個不同的影視串流平台的話，可以保留最常用的平台並取消其他兩個平台的服務。

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 疫市理財

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