【減少開支】經濟低迷要節流？減少開支的3個方法

▲ 【疫市理財】經濟低迷要節流？減少開支的3個方法

新型冠狀病毒引發肺炎疫情，影響多地經濟，失業率上升。當務之急必須保住財富，除了用各種方法增加收入，切記也要減少不必要開支節流。有甚麼方法節流？不妨參考以下3個慳錢節流方法。

CNBC綜合了美國一對於30多歲便能提早退休的夫婦Justin及Kaisorn McCurry的慳家方法。他們退休前，持續地將收入的7成存起來，在10年內成功儲得逾一百萬美元。

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1. 選擇較便宜的手機月費計劃

McCurry建議大家可以考慮轉用一個較便宜的手機月費計劃，因為現在留在家中的時間較長，根本毋須使用一個高數據用量的月費計劃。如果你想減少開支，不妨比較不同電訊商的月費計劃及優惠。

2. 減少買外賣

除了居住及交通外，食物可能是每月的最大支出。受疫情影響，不少人減少外出用膳，並改為購買外賣。正所謂「小數怕長計」，外賣費用加起來也不容小覷，而外賣的費用比起自己烹調的成本為高。

當你在街市或超市購物時，亦要貨比三家，以獲得最便宜的價格。在每次購物前，亦要列出購物清單，並根據清單購物以減少衝動消費。

一些複雜菜式需要用到大量醬料及香料，令烹調的成本上升。因此，最好找一些簡單的食譜，如果要購買調味料時，亦可挑選一些能應用於不同菜餚上的調味料。

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3. 取消不必要的訂閱服務

最容易節省金錢的方法就是取消每月的訂閱服務，如雲端儲存服務、影視串流服務等。

McCurry建議，大家可以審視信用卡上的經常性開支，可能是YouTube Premium、Spotify、Amazon Prime及Netflix。看看你是否使用了所有訂閱的服務？再考慮或可不需要這麼多的訂閱服務？

你毋須取消所有的訂閱服務，不過若你已訂閱了3個不同的影視串流平台的話，可以保留最常用的平台並取消其他兩個平台的服務。

責任編輯：曹佩鈞

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