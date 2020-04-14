▲ 【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？

政府於早前公布第二輪的防疫抗疫基金，行政長官林鄭月娥指，最新失業率數字上升至3.7%，故推出高達800億的保就業計劃，防止失業率再上升。除了保就業外，政府亦放寬綜援資產限額上限一倍，為失業人士提供生活補助。失業人士除了申請綜援外，還有甚麼社會保障可提供援助？這些計劃的申請方法及門檻是怎樣？

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綜援申請資格

根據社會福利署資料顯示，申請綜援的申請人必須是香港居民，或取得香港居民身份不少於一年，以及在取得香港居民身份後，在香港總共居住滿一年。同時，申請人須通過入息及資產的審查。此外，15至59歲身體健康正常的申請人，如失業或每月從工作中所賺取的收入或工作時數少於署方所定標準，須積極地尋找全職工作及依照署方規定參加「自力更生支援計劃」。

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申請綜援的資產門檻

政府日前推出第二輪防疫抗疫基金，其中一項措施為放寬綜援資產限額上限一倍，為期6個月，自住物業首12個月不計入資產限額。現時綜援申請人及其家庭成員所擁有的資產 (包括土地／物業、現金、銀行存款、 保險計劃的現金價值、年金計劃的投保保費金額／退保金額、股票及股份的投資及其他可變換現金的資產)總值不得超過下列限額，經放寬一倍上限後的資產門檻估算如下：

由2020年2月1日起生效的資產限額（港元） 放寬一倍上限後的資產限額 （港元）# 單身人士 健全成人 33,000元 66,000元 兒童、長者、殘疾或經醫生證明為健康欠佳人士 50,000元 100,000元 有健全成人的家庭個案 健全成人／兒童的成員 每人22,000元，以4名為限，最高限額為88,000元 每人44,000元，以4名為限，最高限額為176,000元 年老、殘疾或經醫生證明為健康欠佳的成員 第一名這類的家庭成員50,000元，其後每名這類成員25,000元。（6名或以上這類家庭成員，資產限額需向社署職員查詢。） 第一名這類的家庭成員100,000元，其後每名這類成員50,000元。實際限額仍需視相關家庭成員數目及待政府公布。 沒有健全成人的家庭個案 第一名成員50,000元，其後每名成員25,000元。（6名或以上這類家庭成員，資產限額需向社署職員查詢。） 第一名成員100,000元，其後每名成員50,000元。實際限額仍需視相關家庭成員數目及待政府公布。

#根據現時的資產限額估算所得，實際金額需按政府公布為準

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申請綜援不同類別受助人可得標準金額

以單身人士為例，經放寬一倍上限後的資產限額，估算為66,000元，成功申請後可得標準金額為2,525元。至於4人家庭，包括2名須照顧家庭的成人及2名健全兒童，經放寬一倍上限後的資產限額，估算為176,000元，成功申請後可得標準金額為8,420元。

類別 標準金額 （每人每月以港元計） 單身人士 有不超過2名健全成人／兒童的家庭 有3名健全成人／兒童的家庭 有4名或以上健全成人／兒童的家庭 65歲以下的健全成人 單親人士／須照顧家庭人士 ／ 2,740元 2,475元 2,195元 其他健全成人 2,525元 2,250元 2,030元 1,810元 健全兒童＊ 3,035元 2,515元 2,255元 2,015元

*兒童是指15歲以下或15至21歲並正接受全日制教育的人士（在一般情況下並不包括正在接受專上教育的人士）

申請方法及審批時間



申請人可親自前往其區內的社會保障辦事處（須留意辦公時間會否受疫情影響）或用電話、傳真、電郵或郵遞方式提出申請，或由政府部門或其他非政府機構轉介。在接到申請後，社署職員會安排約見申請人和進行家訪，以查核申請人的實際情況及所提供的資料。一般情況下，核實資料和審批手續可在4個星期內完成，但審批每個個案實際所需的時間，要視乎個別情況而定。

關愛基金現金津貼



港府於1月初公布多項紓困措施，包括計劃通過關愛基金，為失業或開工不足人士提供過渡性支援。由今年4月1日至明年3月31日期間，如市民失業一個月以上，並在今年4月前曾領取在職家庭津貼或各項學生資助計劃的人士，可申請最多3個月現金津貼。至於開工不足的人士，政府建議今年在4月1日至明年3月31日，12個內領取在職家庭津貼的人士，符合較少的每月總工時時數，即可申請相關月份的現金津貼，最多3個月。有關建議仍在計劃階段，政府預計申請人最快10月才能獲得津貼。

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「特別・愛增值」計劃



僱員再培訓局為去年6月1日後失業、就業不足或正放無薪假的人士，推出「特別・愛增值」計劃，提供2至3個月的綜合培訓課程。課程未有要求參加者需從事指定行業或設立學歷限制，每項課程出席率達80%的學員，可在課程完結後獲取特別津貼。據政府公布的資料顯示，計劃推出截至上月底已有逾1.2萬宗申請，約三分一為50至59歲。第一期計劃即日起至6月30日接受申請，第二期計劃將於7月推出，每月最高津貼額擬由4,000元增至5,800元。

申請計劃詳情：「特別・愛增值」

責任編輯：李瑩

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