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Big Big Shop今午3時售口罩　誠品太古店優惠低至1折起

消費錦囊 10:34 2020/04/14

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠著數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、Big Big Shop：今午3時開售口罩

Big Big Shop將於今午3時開售Yudon三層掛耳式成人防護口罩，每盒50個裝售165元。數量有限，每人限買2盒，先到先得，售完即止。

日期：4月14日(星期二)
時間：下午3點
價錢：165元/盒(50個)

購買網址：https://bit.ly/3c9xANr

2、衛訊Online Shop Apple AirPods Pro 1699元

於衛訊Online Shop購買Apple AirPods Pro（建議零售價1,999元），享網上激賞價1,699元，更可享免費送貨服務，限量500部。優惠期由即日起至4月15日。

購買網址：AirPods Pro

3、誠品太古店限定Ultimate Sale

誠品太古店現進行「Ultimate Sale」，指定書本及文具等均以優惠價發售，低至1折起。

地點:誠品生活太古店1F 文具館旁
優惠:7折、5折、3折、1折

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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