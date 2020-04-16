▲ PayMe成功全靠Agile？拆解Agile如何為企業創造實際優勢

上次專欄提及，源於矽谷軟件開發的敏捷管理（Agile）逐漸為國際間不同行業的領先企業所應用，用於企業創新、產品開發、人力資源管理甚至及組織架構，而成為了提升效率和產品創新的流行詞。流行歸流行，Agile到底如何為企業創造實際優勢？筆者嘗試以金融服務業為例子，剖析Agile的好處。

【延伸閱讀】企業數碼轉型 想搶佔優勢要靠敏捷性管理？

靈活適應市場變化 緊貼消費者需求

能夠確保自己的產品和服務趕上市場節奏，甚至有能力去預測消費者的需求，無疑是金融服務業成功的關鍵。如下圖，傳統的瀑布式項目管理（Waterfall Project Management）強調完整、順序的開發流程。然而，整個過程需時冗長，產品推出時往往已錯過了捕捉消費者需求的黃金時機。

相反，Agile把整個流程切割成不同的迭代（Iteration），逐步推出市場。由於每個Iteration周期較短，企業能即時檢討產品，繼而優化功能，來配合消費者的需求。

▲ 瀑布式項目管理和敏捷管理

以近年炙手可熱的PayMe為例，應用程式最初推出的時候，只允許信用卡增值、P2P（Peer-to-Peer，個人對個人）轉賬以及簡單的存款功能。作為首個MVP（Minimum Viable Product，最簡可行產品），它並不完美。

可是自2017年2月推出以來的3年間，PayMe透過Iteration不斷地調整和優化，例如加入了「追數」、「發紅包」、以WhatsApp手機號碼綁定使用者、直接以掃描二維碼進行轉賬等功能。最近，PayMe更延伸至P2M（Peer-to-Merchant，個人對商戶），容許網購付款及中小企業之間的小額付款。PayMe迅速地回應市場反應，很快就成功地穩固香港電子錢包的地位。

由於MVP的開發周期較短，企業能夠短時間內推出產品，搶佔市場「頭啖湯」，抓緊先行者優勢。PayMe不用半年，已成功達到100萬用戶，成爲香港年輕一代首選的P2P轉賬App。

在PayMe出台一年多以後，才有同樣以免手續費的簡便轉賬為賣點的應用程式出現。初推時，它們在功能上的確不下於PayMe。例如打破過往不同銀行之間的直接轉賬限制，並且支援其他的電子錢包，如WeChat Pay和Alipay。

可是，PayMe經已在市場上經歷了超過一年半的洗禮，在消費者心中的地位早已紮根（事實是這個「空隙」PayMe也於一年內移除了），與朋友出街食完飯「我稍後PayMe你！」已成為習慣。

【延伸閱讀】【IT人學嘢】PayMe大獲成功 全靠「Agile」呢個方法

拋棄由上而下管理 強調團隊互動和自我管理（Self-organizing）

埃森哲一項名爲「金融服務業企業敏捷性」（Enterprise Agility in Financial Services）的調查發現，對比一般金融服務企業，善於掌握Agile管理的企業財務業績表現明顯較佳，從2007年到2017年間的扣除利息和税金前收益（EBITDA）增長高達10%。當中關鍵要素正正在於員工的適應力及效率。

Agile賦權予團隊自我管理和決策，主張由下而上主導的管理思維，給予團隊更大自由度的同時，也容易培養出End-to-end Ownership（「主人翁意志」），從而得到更大的工作動力和滿足感。這正正配合新一代Millennial（千禧世代）的工作態度──以工作目標為先，繼而產生動力，提升效率。

有見及此，本港不少企業開始逐步改變固有管理模式，應用Agile的方法組織其團隊。例如，近年我們與一家跨國保險公司在香港、日本、新加坡以及菲律賓合作，為1,000多員工提供有關培訓，在30多項目中應用嶄新的管理模式，以提倡創新的企業文化，改善工作效率。

縱觀以上優勢，企業若能夠好好掌握Agile，就有助其適應市場變遷，改進產品以迎合消費者喜好，抓緊關鍵時機，並且有效管理人才，鼓勵創新以及提升效率。

在明白概念和理解其利處過後，我們到底如何「落地」把Agile實踐在日常管理及營運當中呢？這是一課更大的題材，筆者將於下期仔細剖析。

【公司簡介】

埃森哲公司是一家全球領先的專業服務公司，是《財富》全球500強企業之一。埃森哲在大中華區開展業務30餘年，正在更創新地參與商業和技術生態圈的建設，幫助中國企業和政府把握數碼化力量，通過制定戰略、優化流程、集成系統、部署雲端計算等實現轉型，提升全球競爭力，從而立足中國、贏在全球。

作者：

Sher Li Tan（埃森哲大中華區董事總經理）、

Cinde Law（埃森哲大中華區諮詢高級經理）、

Lynn Ma（埃森哲大中華區諮詢顧問）