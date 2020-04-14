【定期存款】港元定存利息勢減　專家教3招數自保

▲ 滙豐於上周四全線減港元存息，市場關注中小行會否跟減。

專家預計，港元定期存款息率近期罕現的加息戰快將煞停，皆因金管局連環出招加碼紓緩流動性，適逢長假後市料拆息加速向下，遂料存息將易減難加。招商永隆司庫蕭啟洪拆解，金管局全方位放水後，市面銀根鬆動，但眼下面對經濟衰退，業界首重抗疫，對借貸甚審慎，令高息吸存乏出路，相信銀行暫毋須逆市鬥高息吸存。

蕭啟洪又預期，疫情暫仍未見盡頭，全球經濟疲弱，港銀減存息的誘因趨增，而面對減息浪即將殺到，專家提醒食息族有3大招自保，包括︰

（1）若手持多餘外幣，中短期內又暫難出埠外遊，不妨先把閒置資金兌換為港元，再趁特惠息仍在，盡早鎖定優惠，盡管集友於4月開局急劈7天短存4厘，新息率至僅得6厘，但仍膺冠絕全城的「高息王」（見表），惟須換滙如10萬元人民幣等指定外幣。

（2）只以最低要求的上車銀碼開立定存，以便把注碼在不同銀行賺取高息，如以一年期計，大眾財務剛於上周四（4月9日）調升長息0.1厘至2.35厘，再按入場費50萬元計，食息族在亂市中一年穩袋萬元、實數是賺取11,750元利息。而大眾財務的半年息亦享2.35厘，也高踞同期的榜首;

（3）同樣，針對閒資不多的散戶，先敍造兩個月或以下較短存，博半年結扯高拆息，存息屆時又再掉頭升，目前招商永隆開立兩個月短存亦有2.2厘，門檻為50萬元。

龍頭發鈔行帶頭減息 中小行料跟減

金管局於長假前突使出殺手鐧放水，首次減發外滙基金票據200億元，令銀行體系的總結餘，自去年4月以來首次回升，將於5月中驟增逾30%，至約740億元。

綜合業界所言，金管局近日連番出招放水增加流動性後，對市場有3大影響。首先、港元拆息將反覆回落；再者、港美息差將逐漸收窄，套息交易開始收斂，導致港滙觸及強方保證範圍的機會驟減。正因當局鬆銀根後，拆息又持續走低，第3大影響面是定期存款息按理亦趨跌。事實上，滙豐已率先於上周四全面下調短中長息。

誠然，上周雖僅得4個交易天，仍多達12間銀行調整港元定存息，一面倒加息仍較多，共6間銀行鬥加港元定存息，包括渣打、工銀亞洲、花旗、大眾財務、華僑永亨及建行亞洲。

不過，減息者也有5間，分別為滙豐全面減短中長息；信銀國際、交銀香港、集友及招商永隆亦有減息。東亞（00023）則又加又減不同存期的年息。

專家指，龍頭發鈔行帶頭減息，料掀中小業界跟減。星展香港財資市場部(大中華)董事總經理王良享料，與樓按相關的1個月拆息已呈4連跌，上周四僅報1.62厘，預期將反覆回落至約1.2厘；現市況頭寸充裕、絕不缺水，料業界毋須盲目鬥高息搶存。

渣打3個月年息2.3厘 發鈔行中最高息

而滙豐全線下調短中長期息率，劃一微減0.06厘；現時3個月期的新息率最高為1.3厘，半年報1.2厘；一年更險守一厘大關。

若單以發鈔行比拼，渣打於上周二（7日）新推3個月年息享2.3厘，頓變大行中最高；拋離滙豐及中銀香港（02388）的1.3厘。

但渣打的特惠息須附帶條件，且主攻大客，要求全新優先理財戶，以100萬元新錢才享特惠息；相比一般客戶只以10萬元，相同存期僅1.2厘。

業界又指，滙豐（00005）停派股息，累及股價懸崖式插水，這隻散戶愛股「失息」後，如今又再減定存息，無疑為好息族帶來噩耗，幸而滙豐保持7天短存最高享5厘息，但須至少以等值3萬港元的新錢，先把指定外幣作兌換,再以指定渠道開立等附帶條件，才享最高息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪