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【移民德國】申請移民前 了解一下德國團結稅和教會稅

歐洲 00:00 2020/04/14

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德國是歐洲經濟較強勁的國家之一，而且教育普及程度為世界首屈一指，但德國稅率亦高。申請移民德國的門檻較高，而且當中有些特別稅項亦要留意。

【移民德國】德國降低技術勞工申請門檻　工作滿4年即可申請永居

團結稅5.5%

團結稅（Solidaritätszuschlag），即東西德團結互助稅，1990年東西德統一後，聯邦政府為了東部德國的重建，解決統一帶來的財政負擔和促進東部地區的發展，開始徵收的一項附加稅。

目前，團結稅佔公司所得稅和個人所得稅金額的5.5%。近年來，坊間一直有意見認為要取消團結稅，因團結稅令部分項目過分依賴補貼，未能達到促進東部發展的作用。減免團結稅，可以釋放部分資金，流轉至消費和其他投資領域。去年底，德國政府內部已達成一致，將自2021年起，停徵大部分的團結稅。

教會稅8-9%

至於教會稅（Kirchensteuer）是對教會成員徵收的一種稅，在不少歐洲國家也會設立。

如果是個其他教徒或是沒有信仰者，稅單上的教會稅是空白的，不會被扣稅。

然而，絕大多數的德國人在嬰孩時期，就多被帶去受洗，大多是主流的天主教或基督教信徒。因此，國家直接通過公權力扣除個人所得的8%至9%的教會稅。

【移民德國】德國醫保制度完善 教育重視啟發天資

撰文 : 江麗琦

欄名 : 移民攻略

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