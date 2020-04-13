【定期存款】人民幣定存息最高8.8厘 專家指人幣定存款屬本季避險首選

▲ 招商永隆近日把冠絕全城的15厘悄悄下架，最高息只是超長的兩年期享2.6厘。

全球鬥採零息救經濟，反觀內地的人民幣存款息率自2015年以來，至今5年暫未變，在息差優勢下，本港的人民幣定期存款息率相對港元及其他主流外幣仍較高企，加上人幣滙價的波幅亦較低，遂令專家推薦人民幣定期存款是第2季的避險首選。不過，港銀的人幣定存息自次季起同樣呈現減息潮，如招商永隆剛撤7天享15厘的超高息，致令市面的「高息王」，頓由富邦的相同短存8.8厘，取代變為冠軍。

至於一年期方面，信銀國際於長假前、即上周四（4月9日）亦削0.1厘，新息率至2.3厘；如此一來，長息榜之首，續以工銀亞洲的2.4厘問鼎冠軍。

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文認為，內地疫情逐漸受控，若復工復產持續，憧憬其經濟為全球最先邁向復甦，亦間接帶挈滙價止跌喘穩，復添人幣的息差優勢，遂推許人民幣定存為次季首選的高息避險貨幣。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈料，人民幣年內的走勢先低後高，上半年在岸價兌美元或乍現7.25新低，及至年底料可重返6.9高位，畢竟本周五（17日）內地公布首季經濟數據，料按季急挫約10%，且礙於歐美疫情仍嚴峻，拖累環球經濟陷衰退，刺激美元仍高企難下，非美元貨幣暫難大升，故料6月底在岸價在7.25尋底，不過，彭藹嬈補充，隨着內地經濟開始恢復正軌，假如再配合第2波疫情不至於再爆發，預期在岸價於歲末，有望從低谷的7.25，勁彈近5%至6.9。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪