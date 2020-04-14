【網絡安全】遠程教學新趨勢 網絡安全亦要兼顧

▲ 【網絡安全】遠程教學成新趨勢 網絡安全亦要兼顧

隨着香港中小學及大學復課無期，大眾愈來愈關注遠程教學的推行及成效。教師、家長和學生都積極嘗試利用科技保持遠程課程的互動性，務求各方都可參與學習及協作。視像科技讓學生能夠見到老師、朋友和同學，固然令他們喜出望外。但是，教師及家長亦不能忽視網絡的安全性，例如在登入日常的網上視像課堂時，還有誰能看到我們？我們透過網上平台共享屏幕、功課以至家居環境時，還與誰分享了這一切？

我們在慶祝遠程教學平台Teams踏入三周年的同時，亦為該協作平台加入了一系列嶄新功能。我們留意到，學校在推行遠程教學的早期，私隱、安全和合規性經常被忽略。

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實體學校、網上教室亦要顧及安全

學校是學生學習、成長的地方，我們非常重視實體學校的安全，網上教室也應當如此。確保遠程教學能夠在安全環境中進行是首要任務。

當我們要求學生打開電腦的鏡頭和喇叭時，老師應提醒學生在撥通電話時要注意周圍的環境，包括學生的背景、所穿的衣服。正因為所有會議參加者都可以在螢幕即時看到其他人，老師亦必須注意學生在上課時在做甚麼。Teams可讓讓用家將背景模糊，學生和家長不會過份暴露自己的家居環境和私隱。

此外，Teams亦有一項Class Insights功能，讓老師根據學生課堂參與度和表現的數據，分析及評估課堂成效。收集和使用這些數據的同時，老師必須徵求學生和家長的同意，保障他們的私隱。校方必須明確聲明其目的是了解學生的學習進度，從而有效提高遠程教學的效率。

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保障數據安全 免受威脅

有了這些數據，我們如何確保它們不會落入其他人手中？當課堂轉到虛擬世界，老師和校方亦需確保數據免受網上攻擊威脅。

以Teams為例，在團隊和機構內執行雙重身份驗證、提供透過Active Directory的單點登錄，並會將傳送中和靜止的數據進行加密。此外，進階威脅防護（Advanced Threat Protection，ATP）可用於Microsoft Teams，以及Teams上的SharePoint和OneDrive for Business等整合內容的應用程式。ATP允許用家決定這些應用程式中的內容是否惡意，並阻止用家存取相關內容。

我們同時為IT管理員提供Office 365 Secure Score，根據學校的日常活動和保安設定來分析Office 365的安全性，目的是提高學校的網絡安全意識之餘，亦不會降低用家的工作效率。

合規性和數據保存

經常被忽略的另一個關鍵是合規性。Teams提供廣泛的資訊，幫助學校達致合規，包括資訊屏障（Information Barriers，IB）、數據保留政策和數據遺失保護（Data Loss Protection，DLP）。IB讓管理員進行配置以防止個人或團體互相通訊。

老師亦可以使用Teams IB功能，避免與外人共享訊息；當成員被加到群組中、收到新的聊天請求、用家獲邀加入會議、在兩個或多個用家之間共享屏幕時，IB功能就會自動啟動。

當老師在網上課堂中與學生共享檔案和功課時，Teams會預設將聊天、頻道和文件數據永久保留。Teams 允許IT管理員決定將數據保留、刪除，還是將其保留至特定時間，然後刪除。

歸根究柢，我們必須為使用工具的職員進行培訓，令他們意識到潛在的安全風險。事實上，家長對網上教學最常見的意見是認為老師對他們所使用的協作平台功能不夠熟悉。我們鼓勵老師與廣泛使用Teams的同事和IT管理員溝通，便可加快掌握如何善用Teams協助學生學習。

這裏是教育工作者在使用Teams時的一些實用技巧，包括使用指南、推薦的技巧和竅門等。

作者簡介：

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