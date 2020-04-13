  • 25°C
香港時間 : 2020413日 (一) 16:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市理財】若不幸失業 對高薪人士影響較大？（附失業財務管理貼士）

理財學堂 15:44 2020/04/13

分享：

【疫市理財】若不幸失業　高薪人士所受的影響較大？

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）肆虐全球，各國經濟飽受衝擊，有企業凍薪或裁員，如果不幸被裁員，你的儲蓄又可以支撐多久的生活呢？假如突然失業，收入較高的人所受的影響較大？

【延伸閱讀】【疫市理財】裁員潮殺埋身 做好4個準備應對失業危機

  打工仔A 打工仔B
月薪 5萬元 2萬元
每月支出 3萬元 1萬元
每月結餘 2萬元 1萬元
存款 10萬元 10萬元

假設打工仔A月入5萬元，每月支出3萬元，每月結餘2萬元，另有10萬元的存款；而打工仔B月入2萬元，每月支出1萬元，每月結餘1萬元，另有10萬元的存款。

你的儲蓄夠你用？睇埋開支

若打工仔A及B同時失業，他們的存款又足夠撐多久呢？以打工仔A每月3萬元的支出計算，10萬元的存款只足夠支撐約3個月的開支。反觀打工仔B，每月開支為1萬元，10萬元的存款就足夠支撐約10個月的開支。

雖然打工仔A的收入較高，但支出亦較多。假如突然失業的話，亦較難減低開支。雖然打工仔B的收入較少，但開支亦較少，失業對其生活的影響較少。

【延伸閱讀】【搵工。轉工】失業轉行有咩選擇？5大受惠疫情行業

如果不幸失業，又要準備多少應急錢才足夠呢？在失業時，財務管理又有甚麼地方需要注意？投委會針對失業的財務管理有以下貼士。

1. 準備6至9個月的應急錢

考慮到失業後未必可以短時間找到新工作，投委會建議市民需要儲備6至9個月生活開支作為應急錢。以打工仔A的生活開支為例，即代表要有18萬至27萬元的應急錢。這是未失業前已經可以做定準備，一旦失去收入來源時也不會一下子不能生活。

2. 重新制定預算

盡快檢視和改變現有的生活模式，減省一些非必要的開支，令自己的積蓄可以耐用一點。盡力維持日常生活基本開支，亦要依時繳付帳單，以免要付利息和罰款。其他消費就應將就一下，以及避免消費買心情。

3. 檢視投資組合

投委會建議市民在失業時避免高風險的投資或加大投資金額。急需用錢的話，可考慮變賣一些不用罰款或不會造成太大損失的投資。

4. 找兼職工作

如果過了一段日子都找不到自己想做的工作，或可考慮先做兼職或散工，幫補生計之餘，亦可換來一點時間，看看自己是否有需要進修及再培訓。

責任編輯：曹佩鈞

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

欄名 : 疫市理財

相關文章

【搵工】兼職、Freelance、temp job、炒散　唔怕失業減薪保住收入來源
2020/04/11
【搵工】兼職、Freelance、temp job、炒散　唔怕失業減薪保住收入來源
經濟環境差　企業要裁員　突然失業點算好？緊記8件事幫你搵工重新出發
2020/03/30
經濟環境差　企業要裁員　突然失業點算好？緊記8件事幫你搵工重新出發
【Freelance】失業率升賺外快增收入 做外賣App送餐員有咩要求？人工幾多？
2020/03/26
【Freelance】失業率升賺外快增收入 做外賣App送餐員有咩要求？人工幾多？

最新專欄文章 更多

【疫市理財】《富爸爸‧窮爸爸》作者：政府派錢別儲起 建議投資金或白銀
2020/04/07
【疫市理財】《富爸爸‧窮爸爸》作者：政府派錢別儲起 建議投資金或白銀
【黃金走勢】無限QE 金價急升！投資黃金3大原因
2020/03/24
【黃金走勢】無限QE 金價急升！投資黃金3大原因
【熊市來臨】回顧過往疫症對股市影響 長綫投資最穩陣？
2020/03/18
【熊市來臨】回顧過往疫症對股市影響 長綫投資最穩陣？
【黃金走勢】金價續上是否吸「金」良機現？王良享料金價首站望1700關
2020/03/18
【黃金走勢】金價續上是否吸「金」良機現？王良享料金價首站望1700關
儲蓄 失業 兼職 失業率 投資者及理財教育委員會 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【理財教育】百萬富翁後悔沒教子女的6個理財觀念

下一篇文章

穩陣收息 邊份儲蓄保最高息？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

周末樓上樓下裝修點算好?
周末樓上樓下裝修點算好?
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【投資美股】美股戶口比拼　邊間交易零佣金？
【投資美股】美股戶口比拼　邊間交易零佣金？
【鼠年2020】鼠年增運法！蘇民峰教你風水家居布局
【鼠年2020】鼠年增運法！蘇民峰教你風水家居布局
【避險工具】買實金避險 銀行、金行有咩選擇？
【避險工具】買實金避險 銀行、金行有咩選擇？
【油價急瀉】原油ETF 香港上市有呢兩隻
【油價急瀉】原油ETF 香港上市有呢兩隻