【失業點算】不幸失業　對高薪人士影響較大？（附失業財務管理貼士）

▲ 【疫市理財】若不幸失業 高薪人士所受的影響較大？

新型冠狀病毒疫情影響全球經濟，企業裁員，打工仔失業，影響消費活動。萬一失業，基層打工仔還是高薪一族受影響較大？疫情未退，不幸被裁失業，自己的儲蓄又可以支撐多久的生活呢？計一計數。

【延伸閱讀】【疫市理財】裁員潮殺埋身 做好4個準備應對失業危機

打工仔A 打工仔B 月薪 5萬元 2萬元 每月支出 3萬元 1萬元 每月結餘 2萬元 1萬元 存款 10萬元 10萬元

假設打工仔A月入5萬元，每月支出3萬元，每月結餘2萬元，另有10萬元的存款；而打工仔B月入2萬元，每月支出1萬元，每月結餘1萬元，另有10萬元的存款。

你的儲蓄夠你用？睇埋開支

若打工仔A及B同時失業，他們的存款又足夠撐多久呢？以打工仔A每月3萬元的支出計算，10萬元的存款只足夠支撐約3個月的開支。反觀打工仔B，每月開支為1萬元，10萬元的存款就足夠支撐約10個月的開支。

雖然打工仔A的收入較高，但支出亦較多。假如突然失業的話，亦較難減低開支。雖然打工仔B的收入較少，但開支亦較少，失業對其生活的影響較少。

【延伸閱讀】【搵工。轉工】失業轉行有咩選擇？5大受惠疫情行業

如果不幸失業，又要準備多少應急錢才足夠呢？在失業時，財務管理又有甚麼地方需要注意？投委會針對失業的財務管理有以下貼士。

1. 準備6至9個月的應急錢

考慮到失業後未必可以短時間找到新工作，投委會建議市民需要儲備6至9個月生活開支作為應急錢。以打工仔A的生活開支為例，即代表要有18萬至27萬元的應急錢。這是未失業前已經可以做定準備，一旦失去收入來源時也不會一下子不能生活。

2. 重新制定預算

盡快檢視和改變現有的生活模式，減省一些非必要的開支，令自己的積蓄可以耐用一點。盡力維持日常生活基本開支，亦要依時繳付帳單，以免要付利息和罰款。其他消費就應將就一下，以及避免消費買心情。

3. 檢視投資組合

投委會建議市民在失業時避免高風險的投資或加大投資金額。急需用錢的話，可考慮變賣一些不用罰款或不會造成太大損失的投資。

4. 找兼職工作

如果過了一段日子都找不到自己想做的工作，或可考慮先做兼職或散工，幫補生計之餘，亦可換來一點時間，看看自己是否有需要進修及再培訓。

責任編輯：曹佩鈞

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l