  • 22°C
香港時間 : 2020414日 (二) 17:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【失業點算】不幸失業　對高薪人士影響較大？（附失業財務管理貼士）

理財學堂 16:26 2020/04/14

分享：

【疫市理財】若不幸失業　高薪人士所受的影響較大？

新型冠狀病毒疫情影響全球經濟，企業裁員，打工仔失業，影響消費活動。萬一失業，基層打工仔還是高薪一族受影響較大？疫情未退，不幸被裁失業，自己的儲蓄又可以支撐多久的生活呢？計一計數。

【延伸閱讀】【疫市理財】裁員潮殺埋身 做好4個準備應對失業危機

  打工仔A 打工仔B
月薪 5萬元 2萬元
每月支出 3萬元 1萬元
每月結餘 2萬元 1萬元
存款 10萬元 10萬元

假設打工仔A月入5萬元，每月支出3萬元，每月結餘2萬元，另有10萬元的存款；而打工仔B月入2萬元，每月支出1萬元，每月結餘1萬元，另有10萬元的存款。

你的儲蓄夠你用？睇埋開支

若打工仔A及B同時失業，他們的存款又足夠撐多久呢？以打工仔A每月3萬元的支出計算，10萬元的存款只足夠支撐約3個月的開支。反觀打工仔B，每月開支為1萬元，10萬元的存款就足夠支撐約10個月的開支。

雖然打工仔A的收入較高，但支出亦較多。假如突然失業的話，亦較難減低開支。雖然打工仔B的收入較少，但開支亦較少，失業對其生活的影響較少。

【延伸閱讀】【搵工。轉工】失業轉行有咩選擇？5大受惠疫情行業

如果不幸失業，又要準備多少應急錢才足夠呢？在失業時，財務管理又有甚麼地方需要注意？投委會針對失業的財務管理有以下貼士。

1. 準備6至9個月的應急錢

考慮到失業後未必可以短時間找到新工作，投委會建議市民需要儲備6至9個月生活開支作為應急錢。以打工仔A的生活開支為例，即代表要有18萬至27萬元的應急錢。這是未失業前已經可以做定準備，一旦失去收入來源時也不會一下子不能生活。

2. 重新制定預算

盡快檢視和改變現有的生活模式，減省一些非必要的開支，令自己的積蓄可以耐用一點。盡力維持日常生活基本開支，亦要依時繳付帳單，以免要付利息和罰款。其他消費就應將就一下，以及避免消費買心情。

3. 檢視投資組合

投委會建議市民在失業時避免高風險的投資或加大投資金額。急需用錢的話，可考慮變賣一些不用罰款或不會造成太大損失的投資。

4. 找兼職工作

如果過了一段日子都找不到自己想做的工作，或可考慮先做兼職或散工，幫補生計之餘，亦可換來一點時間，看看自己是否有需要進修及再培訓。

責任編輯：曹佩鈞

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

欄名 : 疫市理財

相關文章

【搵工】兼職、Freelance、temp job、炒散　唔怕失業減薪保住收入來源
今日
【搵工】兼職、Freelance、temp job、炒散　唔怕失業減薪保住收入來源
經濟環境差　企業要裁員　突然失業點算好？緊記8件事幫你搵工重新出發
2020/03/30
經濟環境差　企業要裁員　突然失業點算好？緊記8件事幫你搵工重新出發
【Freelance】失業率升賺外快增收入 做外賣App送餐員有咩要求？人工幾多？
2020/03/26
【Freelance】失業率升賺外快增收入 做外賣App送餐員有咩要求？人工幾多？

最新專欄文章 更多

【黃金走勢】無限QE 金價急升！投資黃金3大原因
2020/03/24
【黃金走勢】無限QE 金價急升！投資黃金3大原因
【英鎊急跌】英鎊穿9算 澳元跌至4.3算　趁低吸納英鎊澳元好時機？
2020/03/19
【英鎊急跌】英鎊穿9算 澳元跌至4.3算　趁低吸納英鎊澳元好時機？
【熊市來臨】回顧過往疫症對股市影響 長綫投資最穩陣？
2020/03/18
【熊市來臨】回顧過往疫症對股市影響 長綫投資最穩陣？
儲蓄 失業 兼職 失業率 投資者及理財教育委員會 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【理財教育】百萬富翁後悔沒教子女的6個理財觀念
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業點算】不幸失業　對高薪人士影響較大？（附失業財務管理貼士）
【失業點算】不幸失業　對高薪人士影響較大？（附失業財務管理貼士）
【理財教育】百萬富翁後悔沒教子女的6個理財觀念
【理財教育】百萬富翁後悔沒教子女的6個理財觀念
今日理財筆記 - 第二輪抗疫基金 即睇你有無份受惠！
第二輪抗疫基金 即睇你有無份受惠！
【避險工具】買實金避險 銀行、金行有咩選擇？
【避險工具】買實金避險 銀行、金行有咩選擇？
【油價急瀉】原油ETF 香港上市有呢兩隻
【油價急瀉】原油ETF 香港上市有呢兩隻
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？