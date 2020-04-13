▲ 【理財教育】百萬富翁後悔沒教子女的6個理財觀念 -

新冠肺炎疫情未止，不少公司安排員工在家工作，小朋友無了期停課，家長多了時間在家與子女相處，也可趁機會教育子女一些理財知識，讓子女在將來面對經濟危機時，能及早綢繆。暢銷書《Rich Habits Poor Habits》作家兼百萬富翁Michael Yardney在CNBC中撰文，分享他後悔沒有教育子女的6個理財觀念，家長不妨引以為鑑，藉今次全球經濟衰退，為子女進行理財教育。

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1. 買想要的東西時，需要等待。



父母總是希望能給予子女最好的東西，因此不少父母習慣滿足子女的需求。但小朋友需要學習，如果他們真的有某樣東西想要，應該等到自己存了足夠的錢才能自己購買。

如果子女想買新玩具或新衣服時，家長都輕易地滿足其需求，就有可能會培養出沒有耐性而購物慾強的小朋友。因此，Yardney認為，培養小朋友的耐心是關鍵，與其立即購買100元的玩具，不如讓他們每周儲起25元，延後1個月後才購買。他們會因為獲得玩具付出了努力，而更加珍惜那份玩具。

2. 擁有最多不代表富有



新一代流行使用社交媒體，而很多人都會在社交媒體展示他們光鮮亮麗的一面，擁有很多衣服、跑車及奢侈品等。在這種美化了的生活模式渲染下，會讓人誤以為生活就是努力工作賺錢，讓自己能與他們看齊，變得更為富有。

但是，Yardney認為，「擁有」不能使人「富有」。只有經驗及人脈等錢買不到的東西，才能使你真正富有。他認為，當失去所有的金錢和財產，剩下的才是人真正的「財富」。

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3. 愈早開始儲蓄，就能利用複利效應加快賺錢



使用複利來增長財富不僅取決於金錢，還取決於時間。只要有足夠的時間，所存的本金及所賺取的利息都能繼續產生回報，這樣就是複利效應的神奇。

Yardney指，鼓勵小朋友盡早開始儲蓄和投資時，能讓他們在財政上的未來更有保障。

4. 將更多的注意力放在被動收入上

Yardney指，收入可分為綫性收入及被動收入。綫性收入指從工作中獲得的收入，透過指定的工作時間，而在相應的時間內得到薪水。但是，只要你不工作，就不會獲得報酬。

被動收入則是指當你投資一次，便能持續獲得相應的回報，即使你不再為這次投資再付出更多。他認為，致富的方法就是獲得被動收入。

這就如房地產投資者的想法：透過長時間工作，儲蓄了一筆資金，然後投資房地產。投資後，他們的錢開始將會為他們服務，並以資本增長和租金回報的形式「被動地」提供良好的投資回報。

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5. 今天的債務等於明天的痛苦

當我們還年輕的時候，我們傾向及時行樂，而不是思考明天或10年後的快樂。但不幸的是，這就是導致許多人擁有沉重的信用卡債務或缺乏退休儲備的原因。

Yardney指，家長應告訴子女，今天的債務會奪去他們明天的財產，因為他們正在花費自己仍未擁有的金錢。他認為，年輕時應嚴謹地限制負債，以後才能更好地控制個人的財務狀況。

6. 運氣是透過努力而獲得

很多人將他人的成功歸功於幸運，成功也許是基於時機或人脈，但是，真正成功的人是努力去達到他們領域的頂峰。

如果你找到一件事能激發起你對生活的熱情，並努力地去實現它，你就有可能實現偉大的成就，包括看似遙不可及的財務自由。

責任編輯：李瑩

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