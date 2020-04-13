▲ 【派錢1萬元】陳茂波：料派錢1萬元於6月底接受申請 7月開始派發 -

財政司司長陳茂波昨日（12日前）出席電台節目時被問到1萬元的現金發放計劃的籌備進度，他表示，當局正在努力進行與銀行之間電腦系統的接駁工作，進展良好，估計將會在6月尾開始接受申請，然後在7月起開始派發。

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對於當局會否因應疫情而對派發金額「加碼」，陳茂波指，不管是1萬元的現金派發計劃，或是最近「防疫抗疫基金」推出的措施，其政策目標也是希望能夠紓緩市民在現時經濟下行面對的壓力。他認為，「保就業」計劃能夠讓打工仔的工作能夠比較穩定，讓他們能每月有薪金，可較為安心、踏實一點。他指，政策之間的目標一樣，但需要有一個配套，才能有效地幫助市民。

責任編輯：李瑩

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