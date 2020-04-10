▲ 【許冠傑同舟共濟 Online Concert】也談許冠傑 一篇黃志淙博士談許冠傑的舊文

「歌神」許冠傑再度重出江湖，於周日（4月12日）開Online Show「許冠傑同舟共濟 Online Concert」，在疫境之下為香港人打打氣。翻查資料，黃志淙博士於 1992年也曾撰文談許冠傑，原來許冠傑代表香港情懷，早己印在香港人心中。

「在過去一個星期，電台和電視台的至高出現率男主角肯定是他。

他原叫許冠傑，但，我們在自自然然的不知不覺間都忘記了他的真姓名，「阿Sam」不止成為一個代號，就連「S-A-M」這個英文字從不懂英文的阿叔阿嬸口中都轉化為香港語。

阿Sam在未開光榮引退演唱會之前，媒介都有意無意地配合着「匯阿Sam」、「難忘阿Sam」和「阿Sam傳奇」等等。當然，自己工作的音樂電台也不例外地製作紀念阿Sam的特輯，自己更被選為製作者。

在構思的過程中，從長大的回憶中不斷追索對阿Sam的印象。無錯，他使人難忘的功績和威水史實在很多：中文廣東歌的開山鼻祖、賣座冠軍電影的紀錄保持者，鬼馬的老友記、人生哲理的提點者、同舟共濟的香港人。

自問，阿Sam的確是自己偶像之一。但，對於喜歡和欣賞他的層面和程度，卻又不是百分百，也不是全方位。

無錯，他在七三、七四年間開始轉唱通俗廣東歌的嘗試，的確闖開新局面，不過，我們也似乎忘記了，其實當時他的《鬼馬雙星》雖是街知巷聞，但反對聲音亦曾響起，指其過份媚俗。這些言語的衛道氣氛很快便被洪洪潮流所衝淡。

大氣候所趨，隨着母語流行曲漸在七十年代打穩根基，阿Sam的江湖地位也日益穩固，而他的鬼馬、人生、諷刺歌也越出越多。這些作品背後的作者，除了阿Sam之外，我們又有沒有忘記了，原來以打油詩著名的黎彼得也有一份兒。

最後，大部人也認同的就是阿Sam和香港人的情懷。他除了在生活小節上與民同慶《財神到》、同樂於《打雀英雄傳》，到了香港出現信心問題，他也曾唱過《洋紫荊》、《那裡是吾家》，及九十年代的《同舟共濟》、《香港製造》和《年青人》等作品。

誠然，這些都是阿Sam符號的內容之一，在致敬和回顧時都會稱讚他「夠香港、救香港」。不過，撫心自問，在音樂和歌詞上，又有沒有人忘記了自己曾經覺得肉麻呢!?

阿Sam，實在令香港人難忘，因為這是一個傳奇。

阿Sam，我們也忘記了一些點滴，而這些點滴令你更活生生的使我們感到你。

在羣眾意識中，集體記憶，集體遺忘，但願我們能夠記着真真實實和完完整整的歷史。」