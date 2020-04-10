▲ 【許冠傑同舟共濟 Online Concert】4月12日下午5時網上開Show 同香港人打打氣

「某某某演唱會依家可以退飛喇！」最近在手機群組內，經常見到一些演唱會退飛消息。然後又會有朋友在群組裏慨歎：「都唔知幾時才可以睇到阿邊個邊個嘅演唱會！」有人問：「會唔會延期？定係索性取消？疫情穩定咗之後，會唔會再舉行？」

當大家仍然抱着有一絲希望的時候，雪上加霜的事接踵而來，通利琴行演唱會部門被解散。這說明了甚麼？這說明了：很多人會失業之外，當疫情穩定過來，如果想搞演唱會，要再找一些具經驗的幕後製作單位，就十分困難了。

大家可以想像：一位超級巨星站在紅磡體育館舞台上，載歌載舞又唱又跳、接受萬人歡呼喝采的時候，舞台下面，有超過三百人正在忙碌工作。

如今，演唱會製作全面停頓，製作公司面臨倒閉危機，為了止血，被迫關掉一些部門，直接影響的，正正是這三百個努力工作、努力養家的香港人。

原本，紅館批了七月檔期給許冠傑舉行演唱會，也因疫情取消；而跟許冠傑合作無間超過三十五年的通利琴行演唱會部門，也在疫情下，守不住，解散了。

我的網上平台「健康旦」決定邀請許冠傑在四月十二日下午五時，舉行《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，費用全免，目的有兩個：

一、為天天在家自我隔離的香港人打打氣；

二、拋磚引玉。

【原文：許冠傑同舟共濟 Online Concert】