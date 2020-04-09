▲ 香港歷代盛衰 關鍵在哪裡？

「求其上，得其中；求其中，得其下；求其下，必敗。」《孫子兵法》的智慧歷久常新。

五六十年代的香港由英國管治，窮人多富人少，就是英國老家也經濟拮据幫不上多少，懂得求存的香港人惟靠一己努力，在貧乏中仍求其上，是情操中的上，從關懷互助互愛為生活中心。那年代的《獅子山下》，《七十二家房客》和《難兄難弟》劃出這高尚情操，憑此香港經濟開始起飛。

七八十年代，香港可說遍地黃金，賺錢機會多的是，人民生活水平提高的同時，要求也提高，賺錢成為生活焦點，對人的情操只能求其中，事業成功背後，人情味開始淡薄，社會氣氛漸走下坡。

九十年代回歸至今，香港成為世界所羨慕的大都會，奇怪是社會愈發達窮人卻愈多，人民求其下，以私利凌駕一切，在這環境下致富的，憑制度繼續致富，而窮的卻無翻身之地，社會因此而走上不能回頭的撕裂之路。

今天我們亂作一團，若繼續求其下，必敗。可惜，政府未有能力改變人民思維，故此人民必須自救，而自救第一步定是再求其上，若各人能放下個別政治成見，不再從偏激手段強迫他人認同，自由是每位香港人的共同價值，而這價值是包括尊重別人想法。

五大訴求中，可否多加項「求其上」？