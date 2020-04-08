▲ 一個改變醫學界的杯麵

牛津大學雖是世界著名學府，但其飲食水平並不比其他學府優勝，加上是英國老校，那甚麼Shepherd's Pie、Steak and Kidney Pie也只得跟隨英國一貫較低飲食水平進發。

年輕的Dennis是研究生，既沒有時間也沒有消費能力到校外覓食，唯一救星也是大部分香港學生救星——即食麵，當小氣泡從鍋底升起，放下麵餅和調味料，一、兩分鐘便能嘗到那令人溫暖的家鄉味。

這天，Dennis正等着小氣泡出現，同時腦海不停想着困擾已久的科研問題，研究課題是從母親血液中測試胎兒性別。胎兒細胞固然會在母親的血液中浮游，但母親的血細胞數量比胎兒的多出千萬倍，要找出胎兒基因猶如在禾草堆裏尋針，再加上研究資金缺乏，定要想出既簡單又便宜的方法。

想着想着，不覺水滾得已蒸發大半。普通人只會想到加水再煮，但Dennis卻想到放棄利用細胞而用細胞外邊的液體，即是血漿。他其後更用煮麵的方法來煮熟血漿，從而首次發現孕婦的血漿含有高濃度的胎兒DNA。這個故事再一次說明世界上最珍貴的寶藏，往往也是位於最意想不到的地方。

有緣參加在上海舉行的復旦中植科學獎頒獎典禮，此獎項是中國科學界一大盛事，過往得獎者中有五位相繼獲頒諾貝爾獎，今年香港中文大學的盧煜明教授（Dennis）榮獲此獎，醫生聽他親自演繹其成功歷史，由敬佩萬分升至萬二分，出色科學家能觀察入微，從細微處找到解決問題方法。

尋常中找到不尋常，煮麵也可以出英雄，盧教授不愧是科學界的大英雄。

【原文：煮麵出英雄】