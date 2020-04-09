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【轉數快】轉數快467萬個帳戶登記 日均成交32億港元

收息攻略 21:01 2020/04/09

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業界料疫情及限聚令，使兩成銀行分行縮短營業時間，刺激轉數快的帳戶登記趨增。

銀行快速支付系統的轉數快，又有最新數據，現已錄得467萬個帳戶登記，日均成交近27萬宗，涉資約32億港元。

金管局今晚回應本報查詢指，轉數快自2018年9月推出至今得到廣泛應用，不論登記數目、交易量及交易金額，均有穩定增長。由系統推出至今年3月底，已錄得467萬個帳戶登記，以750萬人口來說滲透率相當高。而同期的交易量及金額亦持續上升，共處理了6,500萬宗實時交易，涉及總額約9,970億港元，以及204億元人民幣。

累計處理6500萬宗實時交易

至於今年3月平均每天處理26.7萬宗交易，相當於日均交易額32億港元及4,000萬元人民幣。相比系統推出首月的平均每日交易量為5.1萬宗，相當於10億港元及2,500萬元人民幣，顯著增長。

發言人補充，帳戶登記數目有別於用戶人數，因為一個用戶可以登記多於一個帳戶代號，例如手機號碼及電郵地址，並綁定多於一個戶口 。

展望前景，發言人又說，轉數快推出至今一年多，使用量由主要的個人對個人支付，逐步擴展至繳付帳單、零售商戶及企業支付。政府由去年11月起接受市民以轉數快繳付帳單，只需要掃描帳單上的二維碼便可繳交水費、差餉及地租和交稅。此外，陸續有更多商戶包括大型商戶採用轉數快支援其商業運作，令商戶支付的交易量穩步增長，加上電子錢包的使用愈趨普及，都促使經轉數快增值電子錢包的交易增加。

未來金管局會進一步推動香港的電子支付，其中會更積極推動零售商戶及商業支付採用轉數快。與此同時，亦會繼續與不同的政府部門及公共機構合作，協助它們利用轉數快收款或付款。數個政府部門包括運輸署、入境事務處及康樂及文化事務署，亦正研究以先導方式，在繳費櫃枱接受轉數快付款。

限聚令下  2成銀行分行休業

此外，金管局會繼續與業界探討其他應用場景、包括跨境使用，除需考慮市場需要外，還要顧及即時支付在跨境使用的場景下，如何符合資金流動的相關政策，以及反洗錢規定。

問及新一波疫情及限聚令對銀行分行的影響，金管局發言人指，根據銀行提供的資料，現時約有八成銀行分行繼續提供服務。銀行會因應疫情的最新發展，顧及員工和客戶的安全，以及客戶對分行服務的需求，不時調整分行運作安排。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 轉數快＿

轉數快 定期存款 儲蓄

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