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【強積金】滙豐擁逾55萬MPF僱主帳戶　自僱人士近3萬

退休及生活保障 20:32 2020/04/09

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滙豐擁逾55萬個MPF僱主帳戶，以及近3萬個自僱人士的MPF帳戶。

滙豐強積金（MPF）擁有超過55萬僱主帳戶，以及近3萬個自僱人士的強積金帳戶，該市場「一哥」指，將全力配合政府，以便旗下的成員能盡快收到資助。此外，友邦香港亦說，會積極配合政府提出的「保就業計劃」，協助新計劃推行。

滙豐發言人今晚回應本報查詢表示，就政府最新公佈的第二輪防疫抗疫措施，滙豐作為全港最大的MPF供應商之一，感到欣慰，並會在有關執行細節公布後，全力配合，務求令其客戶能盡快收到相關資助。

截至3月31日底止，滙豐MPF共有超過55萬個僱主帳戶，以及近3萬個自僱人士的強積金賬戶。

業界急謀設小組　配合紓困措施

政府昨天（4月8日）公布第二輪防疫抗疫基金措施，包括宏利、中銀保誠及BCT銀聯等強積金（MPF）業界，今晚（9日）回應指擬以快打慢，急謀成立類似相關「心戰室」等工作小組，以便盡快落實補貼等紓困新措施。

積金局今天回應本報查詢指，政府提出「保就業計劃」以資助僱主支付員工薪俸開支，受惠僱主需要提供強積金（MPF）供款證明，而自僱人士亦必須有供強積金。當局會配合政府要求，協助計劃實施。

至於3間受託人的初步反應，BCT董事總經理及行政總裁劉嘉時回應指，政府提出「保就業計劃」，為合資格僱主提供工資補貼，歡迎有關舉措，可紓緩企業的財政負擔。且按現行的建議，所有為僱員供MPF的僱主，以及自僱人士的MPF供款也符合資格，但仍有待當局提供有關申請程序細節。

身兼香港信託人公會副主席的劉嘉時補充，會負責聯絡MPF業界成立工作小組，與政府盡快研究如何配合新要求，有效率地落實有關安排，協助企業及僱主渡過難關。

宏利則指，明白各行各業現正面對艱難時刻，歡迎政府推出新一輪行業紓困措施，以助本港市民共渡時艱。宏利將在有關範疇，全力配合政府推行紓困措施。

中銀保誠則表示，現時全港約有21.5萬名登記自僱人士，以及29萬名登記僱主，相信政府推出的補貼措施，擬盡量涵蓋受疫情影響的公司和市民，但最終受惠的帳戶數目，須視乎公司是否有申領補貼及是否符合申領資格，故該公司暫未能預計旗下的受惠帳戶數目。

中銀保誠又指表示，由於政府只是剛宣布有關措施，業界現正研究相關細節及如何配合。此外，現時仍受疫情影響，鼓勵供款人可以多利用受託人提供的電子服務，處理供款及強積金事宜，避免郵遞延誤及減少社交接觸。

另一方面，退休積金計劃協會（Pension Schemes Association，簡稱PSA）認為，政府提出第二輪防疫抗疫基金的支援，相信能對各行業帶來一定程度的紓緩解困，且相信政府會繼續提供支援以提高覆蓋面。該會支持政府對各行業的支援，亦樂於協助執行相關措施。

專家：市況反覆 不宜提取結餘

高治顧問（GOJI）行政總裁的余天佑忠告打工仔，強積金是長綫投資，但近期環球市況甚波動，成員不應過分着眼短期回報，反而較適合定期檢視投資組合，堅守分散投資冀降低風險。

余天佑提醒，若供款人已臨近退休年齡，一般而言，在市況極反覆波動時，銀絲族如沒有急切的現金需要，可選擇暫不提取MPF結餘，相反作繼續投資，從而避免即時變現的帳面損失。

退休積金計劃協會成立於2018年2月，由本地6間強積金保薦人共同發起，該6間創始公司會員合共管理約80％強積金計劃資產，包括︰友邦、富達基金、滙豐、宏利、美國信安及永明金融。

而政府第二輪防疫抗疫基金措施涉及規模達1,375億元，當中包括資助薪金計劃，補貼期最長6個月，上限為員工薪金的一半或每月9,000元，補貼期間不能裁員。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 強積金

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