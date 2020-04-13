HKTV mall口罩今日起登記抽籤 PizzaExpress晚市外賣自取85折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠著數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Oxyair Mask 口罩抽籤派籌

港產口罩生產商Oxyair Mask HK將會在4月13日至4月17日分早上及傍晚時段抽籤派籌，合共派出￼1萬個名額￼，售買首批口罩。

【港產口罩】Oxyair Mask 4月13日開賣 50個口罩售95元（附購買教學）

2. HKTV mall口罩登記抽籤

HKTV mall 公布，其口罩廠所生產的口罩，將會在今日起開賣，首次開賣會以「先登記抽籤，中籤後購買」形式隨機抽出3,000人購買口罩，每人限購一盒。

【港產口罩】HKTVmall 4月13日起抽籤售口罩 每盒30片售65元（附登記抽籤教學）

3. PizzaExpress：晚市外賣自取 指定套餐85折

由即日起至2020年4月17日，逢星期一至五，顧客凡於下午5時至晚上7時半，外賣自取以下兩款套餐均可尊享85折優惠。顧客可透過PizzaExpress 香港官方網站 或致電／親臨餐廳訂購。



精選套餐：包括青菜沙律 (大) 一客、兩款自選薄餅或意粉及焗麵包球配朱古力榛子醬一客；套餐原價$315，現以85折優惠價$267.80發售。



家庭套餐：包括青菜沙律 (大) 一客、蒜蓉包配上意大利藍芝士及巴馬臣芝士兩客、4款自選薄餅或意粉及焗麵包球配朱古力榛子醬一客；套餐原價$525，現以85折優惠價$446.30發售。

撰文：hket小編

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