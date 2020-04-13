  • 22°C
香港時間 : 2020413日 (一) 11:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】Yahoo派5,000個中童口罩　今午3時用手機App免費換領（附換領教學）

消費錦囊 10:56 2020/04/13

分享：

【口罩供應】Yahoo派5,000個中童口罩　4月13日下午3時用手機App免費換領（附換領教學） - 香港經濟日報

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，市民忙於搶購口罩。Yahoo（雅虎）將於4月13日下午3時派發5,000個日本3層式不織布口罩，適用於女性、中童使用，每位用戶可以換領一包5個口罩。

【延伸閱讀】【港產口罩】HKTVmall 4月13日起抽籤售口罩 每盒30片售65元（附登記抽籤教學）

換領口罩活動將會於4月13日( 星期一 ) 下午3點開始，Yahoo APP將提供5,000個中童/女性口罩，每位用戶可以換領一包5個口罩，名額共1,000名，中童以及面細女士們都可以用到。

Yahoo APP今次派發的是日本呼吸快適口罩，口罩詳細規格中童或女性適用、PFE、BFE、VFE 99%、防止花粉、飛沫、細菌 99%、尺寸 約 W14.5 cm x H9.5 cm、獨立包裝。

【延伸閱讀】【政府資助】第二輪防疫抗疫基金資助懶人包

換領教學

1. 下載Yahoo APPYahoo App（AndroidiOS）並登入，領取迎新禮遇200 YPoints

2. 前往「兌換中心」，在「防疫用品專區」中點選心儀防疫用品

3. 在心儀防疫用品兌換頁點選「立即兌換」

4. 點擊「確認」

5. 點選開始電話驗證，輸入手機號碼，然後再按下一步即完成換領程序。

責任編輯：李瑩

 

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【慳錢Tips】別再浪費金錢買衫了！ 3個步驟 鬆垮圓領T恤復活
2020/04/07
【慳錢Tips】別再浪費金錢買衫了！ 3個步驟 鬆垮圓領T恤復活
TNG突收不動戶費　經金管局跟進 承諾退款
2020/04/08
TNG突收不動戶費　經金管局跟進 承諾退款
【政府津貼】政府公布第二輪防疫抗疫基金 補貼工資上限9,000元
2020/04/08
【政府津貼】政府公布第二輪防疫抗疫基金 補貼工資上限9,000元
【復活節2020】酒店復活節自助餐 任食生蠔每位只需$321
2020/04/11
【復活節2020】酒店復活節自助餐 任食生蠔每位只需$321
疫情 口罩 Yahoo 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【派錢1萬元】陳茂波：料派錢1萬元於6月底接受申請 7月開始派發

下一篇文章

【港產口罩】HKTVmall 今日起抽籤售口罩 每盒30片售65元（附登記抽籤教學）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【復活節2020】酒店復活節自助餐 任食生蠔每位只需$321
【復活節2020】酒店復活節自助餐 任食生蠔每位只需$321
【政府資助】第二輪防疫抗疫基金資助懶人包
【政府資助】第二輪防疫抗疫基金資助懶人包
【復活節2020】服飾鞋履廚具低至100元！盤點3大開倉優惠
【復活節2020】服飾鞋履廚具低至100元！盤點3大開倉優惠
【懶人食譜】簡單低成本之選！酒店大廚教煮土魷蒸肉餅
【懶人食譜】簡單低成本之選！酒店大廚教煮土魷蒸肉餅
【港產口罩】HKTVmall 今日起抽籤售口罩 每盒30片售65元（附登記抽籤教學）
【港產口罩】HKTVmall 今日起抽籤售口罩 每盒30片售65元（附登記抽籤教學）
【懶人食譜】低成本家常菜！製醬達人教煮雙薑蓉蒸鯇魚腩
【懶人食譜】低成本家常菜！製醬達人教煮雙薑蓉蒸鯇魚腩