【口罩供應】Yahoo派5,000個中童口罩　今午3時用手機App免費換領（附換領教學）

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【派錢1萬元】陳茂波：料派錢1萬元於6月底接受申請 7月開始派發
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，市民忙於搶購口罩。Yahoo（雅虎）將於4月13日下午3時派發5,000個日本3層式不織布口罩，適用於女性、中童使用，每位用戶可以換領一包5個口罩。
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換領口罩活動將會於4月13日( 星期一 ) 下午3點開始，Yahoo APP將提供5,000個中童/女性口罩，每位用戶可以換領一包5個口罩，名額共1,000名，中童以及面細女士們都可以用到。
Yahoo APP今次派發的是日本呼吸快適口罩，口罩詳細規格中童或女性適用、PFE、BFE、VFE 99%、防止花粉、飛沫、細菌 99%、尺寸 約 W14.5 cm x H9.5 cm、獨立包裝。
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換領教學
1. 下載Yahoo APPYahoo App（Android／iOS）並登入，領取迎新禮遇200 YPoints
2. 前往「兌換中心」，在「防疫用品專區」中點選心儀防疫用品
3. 在心儀防疫用品兌換頁點選「立即兌換」
4. 點擊「確認」
5. 點選開始電話驗證，輸入手機號碼，然後再按下一步即完成換領程序。
責任編輯：李瑩
欄名 : 消費錦囊