【定期存款】滙豐減港元定存息　無懼渣打加息突擊

▲ 滙豐今天調低短中長息，1年存息微削0.06厘，僅力保1厘大關，跟中銀看齊。

本周共有12間銀行調整港元定期存息，加息仍較多，共涉6間銀行，包括渣打、工銀亞洲、花旗、大眾財務、華僑永亨及建行亞洲。惟減息的仍有5間，分別為滙豐今天（4月9日）全面減短中長息，以及信銀國際、交銀香港、集友及招商永隆。東亞（00023）則有加有減。

金管局放水拆息跌 搶存戰料遏

專家指，龍頭發鈔行帶頭減息，料惹中小業界跟減，畢竟金管局連番出招紓緩銀根，而拆息又走低，按理業界暫毋須逆市鬥盲目加息，搶存戰快將暫停。

縱使長假在即，全周僅4個交易天，但中長息榜稍為執位，其中集友略減息，令這間中資行在半年期稍降一級至第3位（見表）。同樣，其1年存息更撤兩厘，至僅得1.93厘，因而險守季軍。反觀大眾財務今天調升半年及1年期0.1厘，至2.35厘的破頂息，續高踞榜首，其入場費為50萬元，開立1年可穩袋11,750元存息。

招商永隆司庫蕭啟洪認為，現市況頭寸甚鬆動，可惜全球疫情未見拐點，融資活動復甦需時，料業界毋須鬥加息吸存，只是個別同業或因應本身的生意情況，而逆市加息。

此外，追息族注意，滙豐今天全面下調港元定期存款的短中長期息率，劃一微減0.06厘。現時3個月期的新息率最高為1.3厘，半年報1.2厘，1年則險守1厘大關。

專家預計，龍頭發鈔行帶頭減息，加上金管局連番出招增流動性，按理業界的搶存戰可暫停。

金管局今早公布，將透過適量減發外滙基金票據，增加銀行同業市場整體港元流動性200億元，變相將令銀行體系的總結餘驟增逾30%，至約740億元。

而據財資市場公會的定價盤顯示，1個月拆息更4連跌，今天僅報1.62厘。中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文預計，與樓按相關的拆息將反覆回落至約1.2厘，料港銀存息亦趨跌。

渣打3個月期享2.3厘 百萬入場

若單以發鈔行比拼，渣打本周二（7日）新推3個月年息享2.3厘，為大行中最高，拋離滙豐及中銀香港（02388）同存期的1.3厘。

但渣打的特惠息須附帶條件，且主攻大客，要求全新優先理財戶，以100萬元新錢才享特惠息。至於一般客戶以10萬元，相同存期僅享息1.2厘。

惟計及所有銀行，3個月同期的「高息王」為工銀亞洲的4.2厘。

而1年存期以滙豐及中銀的新息率現齊報1厘，稍高於渣打的0.9厘。半年期方面，則罕有3間發鈔行同為1.2厘。

業界指，滙豐控股（00005）停派息，累及股價插水，即使本周初曾止跌喘穩，可惜屢衝40元心理大關便遇阻力，分析料獅子銀行的股價暫難明顯「復活」。惟這隻散戶愛股「失息」後，繼本周一（6日）減人民幣存息後，如今又再減港元定存息，無疑為食息族帶來噩耗，捧場客難免「受難」。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源