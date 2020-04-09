▲ 【5G時代】5G是新型冠狀病毒爆發元兇？請先看清事實

5G時代來臨，本欄也先後撰寫過不少有關5G的文章，包括5G技術、5G應用、及龐大的5G商機等，與本欄讀者分享對5G時代的看法。近日留意到有網絡瘋傳訊息，茅頭指5G是新型冠狀病毒的元兇。到底真相是什麼？

誤信5G是播中毒元兇 縱火破壞手機發射站

近日外國瘋傳5G是新型冠狀病毒爆發的元兇，更有人因為「嬲得滯」縱火破壞手機發射站。這些傳聞得以被廣泛散播兼有人相信，都是因為即時通訊平台拒絕把關過濾假新聞所致，因而令假新聞越傳越有。

WhatsApp在本周初立即實施新的轉發訊息安排，把已被轉發五次或以上的訊息，只能再轉發給另一名用戶，目的是要減慢錯誤訊息的傳遞速度。

雖然5G散播新冠病毒明顯是一則假新聞兼陰謀論，但在英國卻有不少人因為疫情升溫而信以為真，在近期更在當地發生了最少三宗縱火破壞手機發射站的事件，即使被破壞的並非用作提供5G網絡。

據當地傳媒追查，將5G與病毒連結的消息由一月下旬起在Facebook出現，而當時則是病毒開始在美國錄得確診個案。

5G影響健康 導致新冠肺炎疫情？

事實上，有關5G影響健康的論述，早在一年多前英國開始部署5G時已開始散佈，當中離不開無線訊號的電池波會影響健康。

不過，英國的通訊事務管理局及流動網絡供應商，卻沒有立即出來以科學方式反駁這些錯誤論述，結果在人心空虛怯之下，加上英國在全面封城後出現的地區Facebook及WhatsApp群組，成為了轉發這些錯誤論述的溫床。

不少人更將縱火燒發射站的短片廣泛傳播，更有網上輿論領袖也支持這些論述。在英國疫症踏入高峰期兼首相約翰遜入院之時，英國政府終於嚴厲譴責這些5G與病毒的論述是危險的陰謀論，但有專家亦指出，相信這些陰謀論的人不會輕易改變其想法，因此阻止訊息傳播成為了唯一的方法。

假新聞累事 內容平台有責任過濾訊息分辨

WhatsApp以加密傳播訊息成為賣點，但這亦讓平台管理者，即WhatsApp本身難以透過追查用戶間的訊息來堵截錯誤訊息的傳播。這也使Facebook作為WhatsApp的擁有者，無法使用自家的技術來阻止錯誤訊息在WhatsApp傳播。

各家主要科技企業在今次新冠病毒疫情下都主動擔當角色，向用戶發佈有關疫情的正確資訊。以一直被指散佈假消息的Facebook為例，便禁止平台上刊登醫療用口罩的廣告或與銷售相關的內容，避免賣家藉疫情發國難財。

無線電波引致腦癌 官方證實冇根據

用戶在搜尋新型肺炎、冠狀病毒等關鍵字，會被引導前往衞生署衞生防護中心網站，查詢最新資訊。該公司亦與第三方獨立機構合作，如果看到被證明為不實的貼文資訊，貼文旁會出現標示警告。

無線電波被指會影響人類健康的說法過往一直存在，最多人聽過的自然是強勁的無線電波會令人有更大的機會患上癌症。雖然各官方機構都強調此說法無根據，但在香港也有不少位於民居附近的手機發射站，因此而被要求移除。

但不少用戶又投訴網絡接收差，又不想在家居附近安裝發射站，結果令電訊公司左右做人難。而今次的5G被屈成為新冠病毒的元兇，更是反映人們對新科技的無知，也說明了科技公司在普及科技知識上做得不足，不論業界及政府都要下功夫了。