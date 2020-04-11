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【懶人食譜】低成本入門菜式 洋葱豬扒成本約40元

日常開支 16:00 2020/04/11

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本港新冠肺炎疫情持續，留家煮食是減低感染的其中一個好辦法。米芝蓮星級粵菜食府明閣的行政總廚李悅發師傅教大家烹調一道傳統菜式──洋葱豬扒，簡單幾個步驟就能做出美味開胃的豬扒，製作成本亦不高，慳錢之餘亦可嚐到美食。

成本低至40元

以HKTV mall的售價為例，有骨豬扒2塊200售價為32元，而一個洋蔥在街市的售價為6至10元，加上材料，成本40元左右。

材料：

  • 有骨豬扒︰2塊
  • 洋葱︰1隻
  • 鹽︰半茶匙
  • 糖︰半茶匙
  • 蠔油︰2茶匙
  • 生抽︰2茶匙
  • 老抽︰少許
  • 上湯︰少許

做法：

1. 新鮮豬扒洗淨後，先用刀打平拍一下，再用刀背剁鬆，令豬扒肉質更鬆化。

2. 在豬扒邊的筋位切幾刀，煎起來就不會捲起。

3. 加少許鹽及糖塗勻豬扒兩面，醃3至4小時。

4. 洋葱去皮洗淨，切條備用。

5. 燒熱平底鑊，加少許油，油滾後放豬扒落鑊煎，每邊約煎6分鐘，呈金黃色後可反轉煎另一面，夾起上碟。

6. 燒紅另一隻鑊加油爆炒洋葱，加適量上湯、生抽、蠔油及老抽調味，再埋芡，呈半透明狀便可上碟。

貼士︰

  • 選用新鮮或急凍豬扒亦可，急凍豬扒需先解凍，再加少許洋葱同醃可去除雪味。
  • 豬扒要以刀背先剁鬆，入口才鬆化。
  • 洋葱就要先浸水才切，就會不澀眼，而且刀要鋒利，洋葱的澀眼成分就不會揮發得太厲害。

========

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撰文 : 黃依情

欄名 : 生活理財

HKTV Mall 食譜 疫情 米芝蓮 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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