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【定期存款】金管局放水兼拆息轉跌　滙豐全面減定存息

收息攻略 16:47 2020/04/09

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滙豐今天調低短中長息，幸而只微削0.06厘，1年存息僅力保.1厘大關。

追息族注意，滙豐今天（4月9日）全面下調港元定期存款的短中長期息率，劃一微減0.06厘。現時3個月期的新息率最高為1.3厘，半年報1.2厘，1年則險守1厘大關。

3個月期最高1.3厘

專家預計，龍頭發鈔行帶頭減息，料惹中小業界跟減，畢竟金管局連番出招增流動性，而拆息又走低，按理業界的搶存戰可暫停。

金管局今早公布，將透過適量減發外滙基金票據，增加銀行同業市場整體港元流動性200億元，變相將令銀行體系的總結餘驟增逾30%，至約740億元。

而據財資市場公會的定價盤顯示，與樓按相關的1個月拆息更4連跌，今天僅報1.62厘。

若單以發鈔行比拼，渣打本周二（7日）新推3個月年息享2.3厘，為大行中最高，拋離滙豐及中銀香港（02388）同存期的1.3厘。

但渣打的特惠息須附帶條件，且主攻大客，要求全新優先理財戶，以100萬元新錢才享特惠息。至於一般客戶以10萬元，相同存期僅享息1.2厘。

業界指，滙豐控股（00005）停派息，累及股價插水，即使本周一曾止跌喘穩，可惜屢衝40元心理大關便遇阻力，分析料獅子銀行的股價暫難明顯「復活」。惟這隻散戶愛股「失息」後，如今又再減港元定存息，無疑為食息族帶來噩耗，捧場客難免「受難」。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 存款收息

滙豐控股（00005） 港元定期存款 定期存款

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