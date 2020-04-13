▲ 【懶人食譜】低成本入門菜式 酒店大廚教煮南瓜蒸排骨 -

受新冠肺炎疫情影響，不少人「無飯」人士亦開始入廚煮餸，蒸排骨亦是簡易入門選擇之一，因做法簡單，變化又大。請來香港JW萬豪酒店中菜行政總廚鄧家濠示範南瓜蒸排骨，有酒店大廚的秘訣，大家跟着做就必定會成功。

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選用日本南瓜味道較甜

鄧家濠師傅先分享煮食秘訣，他認為最好選用日本南瓜，因味道較甜，質感較粉，蒸後相當美味。而且日本南瓜可以連皮蒸，不浪費之餘，更可增添口感。

另外，鄧師傅說若想菜式更惹味，不妨先把調味配料，包括蒜蓉、乾葱蓉、薑粒及豆豉炒香，味道會更香濃。最後，他說排骨最好揀腩排，因肉較多及較嫩滑。

南瓜蒸排骨成本低至50元

製作南瓜蒸排骨的主要食材南瓜及腩排的售價不高，以HKTVmall的售價為例，美國天然無激素豬排骨粒400克售52元，6両約300克，按食譜的份量製作其成本為39元。至於日本南瓜，在HKTVmall售38元（約1000克），以4両約為200克，按食譜製作其成本為7.6元。主要食材的成本約為50元，即可足夠一家人吃。

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材料：

南瓜（切件） 4 両

腩排（切件） 6 両

鹽 1/3茶匙

糖 1/3茶匙

蠔油 半湯匙

生粉 2茶匙

蒜蓉 20 克

乾葱蓉 20 克

薑粒 20 克

豆豉 10 克

葱花 少量

▲ 南瓜蒸排骨（陳智良攝）

做法： 1. 將蒜蓉、乾葱蓉、薑米爆香，再加入豆豉一起炒，炒至金黃色，備用。 2. 腩排件以清水洗乾淨，順序加入糖、鹽、蠔油及生粉，撈勻，備用。 3. 南瓜件鋪底，再放上排骨，然後鋪上之前炒好的蒜蓉豆豉。 4. 蒸12分鐘後，放上葱花便完成。 ▲ 大廚教南瓜蒸排骨，竅門是要用腩排。（陳智良攝）

撰文 : 楊樂天 、李瑩

【原文：酒店大廚教煮南瓜蒸排骨】

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