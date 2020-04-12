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【懶人食譜】簡單又滋補！大廚教蟲草花蒸雞

日常開支 16:00 2020/04/12

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【懶人食譜】簡單又滋補！大廚教蟲草花蒸雞

新冠肺炎疫情肆虐，不少人勤做運動以加強自身免疫力。除了運動外，只要選對食材，亦可提高免疫力。蟲草花營養豐富，能夠提升上呼吸道的免疫力，有着止咳、預防氣管炎等功效。壹八壹冰室主廚吳俊謙教大家用蟲草花來蒸雞，簡單又滋補。

【延伸閱讀】【懶人食譜】大廚教煮日式牛丼 每碗成本低至50元

蟲草花蒸雞的材料既簡單又便宜，據消委會的網上價格一覽通的資料，一隻冰鮮三黃雞售價為52.9元。如果在樓上購買蟲草花（151克），售價為55元；白背木耳（225克），售價為18元。上述的份量已足夠烹調2次蟲草花蒸雞，除開一次只需約60元。

材料（黃建輝攝）

材料：

  • 三黃雞（斬件）：半隻
  • 蟲草花：60克
  • 黑木耳：10克
  • 薑（切細片）：5克
  • 葱花：少許

調味：

  • 紹興酒、砂糖：各5克
  • 蠔油、麻油：各少許
  • 生粉：40克

做法：

1. 蟲草花、黑木耳浸水10分鐘，洗淨。
2. 把雞件洗淨抹乾水後，用以上調味料醃雞15分鐘左右。
3. 跟着鋪上蟲草花、黑木耳和薑片。
4. 放進滾水中蒸約12分鐘，灑上葱花便完成。

蟲草花末端有個根莖部位需要剪掉（圖），否則吃來會「嚡」口，而且剪掉才浸水較方便。（黃建輝攝）

小貼士：

  • 需要剪掉蟲草花末端的根莖部位，否則吃來會「嚡」口，剪掉後浸水亦較方便。
  • 可選用冰鮮雞件代替鮮雞，較方便及便宜。
  • 品質好的蟲草花一般呈金黃色或者橙紅色，有自然顯見的光澤。優質的蟲草花打開包裝後，應能聞到一股清香的味道，並有一點牛奶的香氣。

 

作者：趙景隆、曹佩鈞

【原文：大廚教蟲草花蒸雞 半小時完成（收費文章）】

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