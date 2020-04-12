【懶人食譜】簡單又滋補！大廚教蟲草花蒸雞

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【懶人食譜】簡單低成本之選！酒店大廚教煮土魷蒸肉餅
新冠肺炎疫情肆虐，不少人勤做運動以加強自身免疫力。除了運動外，只要選對食材，亦可提高免疫力。蟲草花營養豐富，能夠提升上呼吸道的免疫力，有着止咳、預防氣管炎等功效。壹八壹冰室主廚吳俊謙教大家用蟲草花來蒸雞，簡單又滋補。
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蟲草花蒸雞的材料既簡單又便宜，據消委會的網上價格一覽通的資料，一隻冰鮮三黃雞售價為52.9元。如果在樓上購買蟲草花（151克），售價為55元；白背木耳（225克），售價為18元。上述的份量已足夠烹調2次蟲草花蒸雞，除開一次只需約60元。
材料：
調味：
做法：
1. 蟲草花、黑木耳浸水10分鐘，洗淨。
2. 把雞件洗淨抹乾水後，用以上調味料醃雞15分鐘左右。
3. 跟着鋪上蟲草花、黑木耳和薑片。
4. 放進滾水中蒸約12分鐘，灑上葱花便完成。
小貼士：
作者：趙景隆、曹佩鈞
【原文：大廚教蟲草花蒸雞 半小時完成（收費文章）】
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欄名 : 生活理財