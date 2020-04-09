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波鞋有價有市　想入門炒賣波鞋有咩選擇？

品味投資 17:12 2020/04/09

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波鞋有價有市　想入門炒賣波鞋有咩選擇？

英國波鞋網size？為慶祝成立20周年，將與不同運動品牌如Nike、New Balance、adidas、Reebok及PUMA推合聯乘鞋款。除了關心價錢及開售日期外，不少人也會在意炒唔炒得起。如果想入門炒賣波鞋有甚麼選擇？

【延伸閱讀】【名錶入門】買股票蝕到入肉　買「撈」先係避險保值之選？

Nike將會推出一款名為「20 for 20」的Nike Air Max 95。旺角波鞋店舖的東主及波鞋收藏家Jeff表示，今年是Air Max 90亮相30周年，Nike亦推出了一連串推廣企劃。他續指Air Max 95是旗艦款，會否有炒價就要視乎產量而定，如果產量少，通常都可以炒得起。

如果新手想入門炒波鞋，Jeff稱Nike SB系列市場最受落。而Nike SB Dunk的鞋款入場門檻較低，有些款式可能僅售799港元，轉售可賺數百元至一倍。不過，根據海外轉售平台StockX的資料，亦未必每款Nike SB Dunk都炒得起，價格的差距較大。以Nike Dunk SB Low Paris為例，平均成交價為24,334美元（約188,684港元）；另一款Nike Dunk SB Mid Black Iron White平均成交價則為157美元（約1,217港元）。在購買波鞋前，亦可參考轉售平台的價錢再作決定。

Jeff坦言，近日經濟環境轉差，賣鞋的人數與以往分別不大，但顧客則明顯減少，最近更有客人前來店舖抵押波鞋套現。

記者：曹佩鈞

欄名 : 品味投資

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