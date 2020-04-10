【懶人食譜】日式豚肉生薑燒 成本不用50元

受新冠肺炎疫情影響，市民減少外出留在家中。在家中煮飯仔或是大家宅在家的節目之一，嫌中菜沉悶？不如轉轉口味煮一道日式料理。有些日本菜式在家一樣做到，如傳統的日式豚肉生薑燒。

今次由私房菜沈Sir工作室主理人兼廚師沈達程（Marco Sum）教大家用5分鐘時間煮出這道美味的日本菜式。Marco說這道日式豚肉生薑燒，並沒有難度，新手都可以掌握得到，材料很普通，其中用到的鰻魚汁，在一般超級市場有售，很易買得到。

每碟成本低不過50元

製作日式豚肉生薑燒成本不高，以百佳的售價為例，西班牙栗飼豬肉腩肉180克的售價為49.9元、鰻魚汁200毫升23.9元、每棵青椰菜4.9元，而一個洋蔥在街市的售價為6至10元。180克的豬腩肉可分開兩次制作，加上材料及配料費，製作一碟日式豚肉生薑燒成本不用50元。

材料：

豬腩肉︰80克

洋葱︰1/3個

薑粒︰2湯匙

紅蘿蔔絲︰1/4條

蒜蓉︰半茶匙

椰菜（切角）︰1/4個

鰻魚汁︰2湯匙

味醂︰1湯匙

鹽︰1/8茶匙

糖︰1/8茶匙

葱︰適量

胡椒粉︰適量

麻油︰適量

做法︰

1. 先下油燒熱鑊，先煎豬腩肉。

2. 加入洋葱，再下薑粒及紅蘿蔔絲炒勻。落蒜蓉炒香，放椰菜絲一起炒。

3. 下鰻魚汁炒勻，跟着下味醂，再加少量水炒。

4. 下鹽、糖炒。最後下葱、胡椒粉、麻油炒勻，便完成。

貼士：

豬腩肉要切得愈薄愈好，除了較易熟外，口感亦會較佳。

這道菜會用上不少醬料，如鰻魚汁、味醂、麻油等，故豬腩肉不用醃料都十分夠味。

加入蒜蓉，吃得更健康。

【原文︰大廚教煮簡單日菜 日式豚肉生薑燒】（收費文章）

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