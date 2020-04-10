  • 24°C
香港時間 : 2020410日 (五) 16:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【懶人食譜】日式豚肉生薑燒 成本不用50元

日常開支 16:00 2020/04/10

分享：

受新冠肺炎疫情影響，市民減少外出留在家中。在家中煮飯仔或是大家宅在家的節目之一，嫌中菜沉悶？不如轉轉口味煮一道日式料理。有些日本菜式在家一樣做到，如傳統的日式豚肉生薑燒。

今次由私房菜沈Sir工作室主理人兼廚師沈達程（Marco Sum）教大家用5分鐘時間煮出這道美味的日本菜式。Marco說這道日式豚肉生薑燒，並沒有難度，新手都可以掌握得到，材料很普通，其中用到的鰻魚汁，在一般超級市場有售，很易買得到。

每碟成本低不過50元

製作日式豚肉生薑燒成本不高，以百佳的售價為例，西班牙栗飼豬肉腩肉180克的售價為49.9元、鰻魚汁200毫升23.9元、每棵青椰菜4.9元，而一個洋蔥在街市的售價為6至10元。180克的豬腩肉可分開兩次制作，加上材料及配料費，製作一碟日式豚肉生薑燒成本不用50元。

材料：

  • 豬腩肉︰80克
  • 洋葱︰1/3個
  • 薑粒︰2湯匙
  • 紅蘿蔔絲︰1/4條
  • 蒜蓉︰半茶匙
  • 椰菜（切角）︰1/4個
  • 鰻魚汁︰2湯匙
  • 味醂︰1湯匙
  • 鹽︰1/8茶匙
  • 糖︰1/8茶匙
  • 葱︰適量
  • 胡椒粉︰適量
  • 麻油︰適量

做法︰

1. 先下油燒熱鑊，先煎豬腩肉。

2. 加入洋葱，再下薑粒及紅蘿蔔絲炒勻。落蒜蓉炒香，放椰菜絲一起炒。

3. 下鰻魚汁炒勻，跟着下味醂，再加少量水炒。

4. 下鹽、糖炒。最後下葱、胡椒粉、麻油炒勻，便完成。

貼士：

  • 豬腩肉要切得愈薄愈好，除了較易熟外，口感亦會較佳。
  • 這道菜會用上不少醬料，如鰻魚汁、味醂、麻油等，故豬腩肉不用醃料都十分夠味。
  • 加入蒜蓉，吃得更健康。

 

【原文︰大廚教煮簡單日菜 日式豚肉生薑燒】（收費文章）

======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/33C83cZ 
立即訂閱專享無間斷美股分析： http：//bit.ly/2ZN5x1l
 

撰文 : 招美寶

欄名 : 生活理財

相關文章

【懶人食譜】大廚教煮日式牛丼 每碗成本低至50元
今日
【懶人食譜】大廚教煮日式牛丼 每碗成本低至50元

最新專欄文章 更多

【港鐵減價】港鐵7月起減價2成後 會較巴士抵搭嗎？
2020/04/09
【港鐵減價】港鐵7月起減價2成後 會較巴士抵搭嗎？
百佳 日式料理 食譜 疫情 私房菜

下一篇文章

【復活節2020】服飾鞋履廚具低至100元！盤點3大開倉優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口
學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口
【口罩返貨】邊度有口罩買？ 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【口罩返貨】邊度有口罩買？ 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【政府津貼】政府公布第二輪防疫抗疫基金 補貼工資上限9,000元
【政府津貼】政府公布第二輪防疫抗疫基金 補貼工資上限9,000元
【政府資助】第二輪防疫抗疫基金資助懶人包
【政府資助】第二輪防疫抗疫基金資助懶人包
【港鐵減價】港鐵7月起減價2成後 會較巴士抵搭嗎？
【港鐵減價】港鐵7月起減價2成後 會較巴士抵搭嗎？
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？