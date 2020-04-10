【懶人食譜】日式豚肉生薑燒 成本不用50元

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受新冠肺炎疫情影響，市民減少外出留在家中。在家中煮飯仔或是大家宅在家的節目之一，嫌中菜沉悶？不如轉轉口味煮一道日式料理。有些日本菜式在家一樣做到，如傳統的日式豚肉生薑燒。
今次由私房菜沈Sir工作室主理人兼廚師沈達程（Marco Sum）教大家用5分鐘時間煮出這道美味的日本菜式。Marco說這道日式豚肉生薑燒，並沒有難度，新手都可以掌握得到，材料很普通，其中用到的鰻魚汁，在一般超級市場有售，很易買得到。
每碟成本低不過50元
製作日式豚肉生薑燒成本不高，以百佳的售價為例，西班牙栗飼豬肉腩肉180克的售價為49.9元、鰻魚汁200毫升23.9元、每棵青椰菜4.9元，而一個洋蔥在街市的售價為6至10元。180克的豬腩肉可分開兩次制作，加上材料及配料費，製作一碟日式豚肉生薑燒成本不用50元。
材料：
做法︰
1. 先下油燒熱鑊，先煎豬腩肉。
2. 加入洋葱，再下薑粒及紅蘿蔔絲炒勻。落蒜蓉炒香，放椰菜絲一起炒。
3. 下鰻魚汁炒勻，跟着下味醂，再加少量水炒。
4. 下鹽、糖炒。最後下葱、胡椒粉、麻油炒勻，便完成。
貼士：
【原文︰大廚教煮簡單日菜 日式豚肉生薑燒】（收費文章）
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撰文 : 招美寶
欄名 : 生活理財