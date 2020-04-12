▲ 【懶人食譜】簡單低成本之選！酒店大廚教煮土魷蒸肉餅

受新冠肺炎疫情影響，不少人減少外出用餐，留家煮食的機會大增。家常小菜肉餅一向是不少主婦的拿手菜，但有時煮得肉質鬆散，不及餐廳好吃。到底肉餅要如何才能煮得彈牙兼嫩滑？帝苑軒的中菜行政總廚何偉成教路，除了要撻兩下外，還要選上肩胛肉來蒸。

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製作肉餅的食材簡單，只有土魷、冬菇及豬肉，以及其他調味料。不過由於內地活豬供應到港受非洲豬瘟影響，部分街市的新鮮豬肉售價達60至80元一斤，如要以下食譜製作肉餅，以新鮮豬肉售價達60元一斤計算，10両份量即0.82斤，成本約為49元。至於土魷，參考輝盛雜貨凍肉有限公司的網上售價為10元1両。整個肉餅的成本約為60元，已足夠一家人一起吃。

▲ 土魷蒸肉餅材料（湯炳強攝）

材料：

土魷 1両

冬菇 1隻

豬肉 10両（攪爛）

豉油、糖、鹽 適量

生粉 適量

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步驟： 1. 清洗土魷，切粒備用。

2. 冬菇浸水，切粒備用。

3. 豬肉加豉油、糖、鹽、生粉，然後再將土魷及冬菇拌入豬肉。

4. 將三者拌勻，再撻數下，可令肉餅變得更彈牙。

5. 然後將肉餅鋪平弄薄，便可以更快熟。

6. 將肉餅上碟蒸，大約13分鐘便可。

貼士：

1. 蒸肉餅使用半乾濕土魷，因其口感及香味較佳，而鮮魷多數用於炒及椒鹽。另處理土魷只需洗不用浸，因浸久了便無味。

2. 豬肉要用攪爛的上肉（即上肩胛肉），有肥有瘦，才不會嚡口。

3. 喜歡吃彈牙的肉餅，可以在蒸之前將肉餅撻數下。

4. 弄薄肉餅時，手沾點水，肉便不會黏着手。

5. 蒸肉餅的時間可因應家中火力調節，不過即使過熟，也不會令豬肉的口感變得嚡口。

作者：周倩鈺、何小雲、李瑩

【原文：大廚教土魷蒸肉餅 要嫩滑必選上肉】