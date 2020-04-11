【復活節2020】宅在家都可以自我增值 4大免費網上學習平台

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，復活節假期宅在家，除了使用在綫娛樂平台煲劇消磨時間外，亦可以安坐家中透過網上課程自我增值，增加自己在職場上的競爭力。

Edx：知名學府在綫課程

EdX是一個由麻省理工學院和哈佛大學創建的大規模開放在綫課程平台，課程多而廣，涵蓋語言、人文學、商業及管理、電腦科學、工程等。參與的大學眾多，不少世界知名學府均有參與該平台，例如麻省理工學院、哈佛大學、牛津大學、慕尼黑工業大學等，香港方面有香港大學、科技大學及理工大學參與。課程分為免費及收費，而修畢收費課程更可獲得該大學頒發的電子證書。

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Linkedin Learning：涵蓋商業、科技及創意技能

打工仔對招聘平台LinkedIn不會感到陌生，LinkedIn亦有提供職場技能培訓課程。Linkedin Learning提供科技及創意等分類的課程，涵蓋數據分析、網頁設計及管理技巧等，部分為收費，部分則有免費試用。

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Google Digital Garage：免費學coding+溝通技巧

近年科技人才渴市，打工仔如想增加個人的競爭力，甚至為將來轉工鋪路，亦可透過Google Digital Garage的免費課程進修相關的知識及技能，如編碼（Coding）、 人工智能（AI）及數據分析等課程。

Understand the basics of code／Elements of AI／Data Analysis

除了硬技能外，Google Digital Garage上亦有軟技能的免費訓練課程，包括溝通技巧、領導能力及建立個人自信等，可讓你在防疫期間亦有學習機會，裝備自己。

職場發展課程：Career Development

Duolingo：輕鬆學習各國語言

學外語不一定是苦悶，即使足不出戶也可以進修外語 過程也可以輕鬆、有趣的。Duolingo是一個學習外語的免費平台，通過遊戲方式鼓勵大家完成任務，強化讀寫聽說各方面的能力，目前透過英語界面可學習高達28種語言，熱門的有西班牙語 、法語及德語，即使是匈牙利語或烏克蘭語也有提供。

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責任編輯︰陳啟昌

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