【復活節2020】宅在家精選 免費圖書、歌劇、文化藝術平台任睇

本港新冠肺炎疫情持續，市民減少外出宅在家，減少受感染的風險。宅在家除了煲劇、打機外，亦有以下免費娛樂平台，讓你打發時間或者自我增值。

美國百老匯

美國百老匯音樂劇十分出名，但票價不便宜。百老匯的串流平台「BroadwayHD」在疫情期間推出了7天的免費方案，可觀看超過300部音樂劇和歌劇，包括《CATS》、《歌聲魅影》、《仙樂飄飄處處聞》等經典音樂劇。

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美國紐約大都會歌劇院

除了音樂劇，還有古典歌劇免費看。美國紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）推出「Nightly Met Opera Streams」串流服務，當地時間每天晚上會播放《波希米亞人》、《遊唱詩人》等經典歌劇，而且還可以網上重溫。

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Google Arts & Culture

Google藝術與文化（Google Arts & Culture）服務利用360度全景攝影，捕捉全球各大博物館、美術館等的內部實景，網站有超過70個國家、1,200間的博物館與美術館的資料及收藏品。縱使不能出國，都可以待在家中欣賞世界各地著名的藝術作品及歷史文物。

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英國劍橋出版社免費學習教材

英國劍橋出版在疫情間免費開放綫上學習教材，涉及超過700多本教科書，種類多元，包括文學、經濟、醫學、宗教、法律等等，非常適合喜歡閱讀的人士，免費閱讀期至5月底。

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Amazon免費有聲書

Amazon免費開放有聲書平台Audible Stories，為各年齡層學童提供英、法、德、意、西、日6種語言學習書本，共約600本有聲書。

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香港公共圖書館免費中文書本

想看中文書？香港公共圖書館雖然閉館了，但其網上電子資源庫有12個館藏，提供成人及兒童的中文、英文及有聲電子書，安在家中也能閱讀，upgrade自己。

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責任編輯︰陳啟昌

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