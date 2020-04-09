▲ 【港鐵減價】港鐵7月起減價2成後 會較巴士抵搭嗎？ - 香港經濟日報

港府公布新一輪防疫抗疫措施，當中包括補貼市民日常交通費，由7月起港鐵將提供2成車費扣減給使用八達通的乘客，為期6個月。乘客購買港鐵月票及都會票，均一律減100元。港鐵每年均會按照「可加可減」機制調整車資，今次減價2成後，乘搭港鐵車費會較乘搭巴士便宜嗎？經濟轉差，打工仔想慳交通費應該點揀？

【延伸閱讀】【政府資助】第二輪防疫抗疫基金資助懶人包

部分路綫的車費仍較巴士高

本網選取了多條打工仔上班的路綫，比較港鐵現時的車資、減價2成後的車資及巴士票價的分別，發現部分路綫即使減價後仍較巴士昂貴，如由新界到港島及九龍區的路程車資，普遍是巴士較為便宜，當中由屯門到來往旺角的車資，更相差達5元。而路程較短的車程，如旺角來往中環及荃灣來往中環等，港鐵在減價2成後車資較巴士為低。

【延伸閱讀】老闆要員工放無薪假就一定要放？ 被隔離14日可以當病假嗎？

放寬交通補貼門檻 打工仔可慳幾多？

港鐵表示，今年7月1日至明年1月1日，將提供2成車費扣減給所有使用八達通乘客，所有全月通乘客在購買月票時亦可節省100元。

此外，港府亦將公共交通費用補貼計劃門檻亦由今年7月起由400元放寬至200元，市民可在8月中起領取按放寬後每月公共交通開支水平計算的補貼，料能惠及約380萬名市民。

在港鐵減票價及交通補貼門檻放寬後，打工仔可慳幾多？即睇下表比較：

責任編輯：李瑩

==========

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ



立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l