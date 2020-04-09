  • 24°C
香港時間 : 2020409日 (四) 17:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港鐵減價】港鐵7月起減價2成後 會較巴士抵搭嗎？

消費錦囊 16:39 2020/04/09

分享：

【港鐵減價】港鐵7月起減價2成後 會較巴士抵搭嗎？ - 香港經濟日報

港府公布新一輪防疫抗疫措施，當中包括補貼市民日常交通費，由7月起港鐵將提供2成車費扣減給使用八達通的乘客，為期6個月。乘客購買港鐵月票及都會票，均一律減100元。港鐵每年均會按照「可加可減」機制調整車資，今次減價2成後，乘搭港鐵車費會較乘搭巴士便宜嗎？經濟轉差，打工仔想慳交通費應該點揀？

【延伸閱讀】【政府資助】第二輪防疫抗疫基金資助懶人包

部分路綫的車費仍較巴士高

本網選取了多條打工仔上班的路綫，比較港鐵現時的車資、減價2成後的車資及巴士票價的分別，發現部分路綫即使減價後仍較巴士昂貴，如由新界到港島及九龍區的路程車資，普遍是巴士較為便宜，當中由屯門到來往旺角的車資，更相差達5元。而路程較短的車程，如旺角來往中環及荃灣來往中環等，港鐵在減價2成後車資較巴士為低。

【延伸閱讀】老闆要員工放無薪假就一定要放？ 被隔離14日可以當病假嗎？

放寬交通補貼門檻 打工仔可慳幾多？ 

港鐵表示，今年7月1日至明年1月1日，將提供2成車費扣減給所有使用八達通乘客，所有全月通乘客在購買月票時亦可節省100元。

此外，港府亦將公共交通費用補貼計劃門檻亦由今年7月起由400元放寬至200元，市民可在8月中起領取按放寬後每月公共交通開支水平計算的補貼，料能惠及約380萬名市民。

在港鐵減票價及交通補貼門檻放寬後，打工仔可慳幾多？即睇下表比較：

責任編輯：李瑩

==========

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

欄名 : 生活理財

相關文章

放無薪假期間受傷 公司保險包唔包？ 又可唔可搵兼職做？
2020/04/08
放無薪假期間受傷 公司保險包唔包？ 又可唔可搵兼職做？
【特首減薪】特首偕高官減薪共渡時艱　各地政府高官減薪與民共渡時艱邊個地方減最多？
2020/04/08
【特首減薪】特首偕高官減薪共渡時艱　各地政府高官減薪與民共渡時艱邊個地方減最多？
【第二輪防疫抗疫基金】政府2年內創造3萬個臨時職位　為期12個月
2020/04/08
【第二輪防疫抗疫基金】政府2年內創造3萬個臨時職位　為期12個月
【特首減薪】特首及司局長減薪一成　每月少收逾3萬
今日
【特首減薪】特首及司局長減薪一成　每月少收逾3萬
經濟 巴士 交通 補貼 八達通 港鐵 港鐵

下一篇文章

【防疫抗疫基金】綜援資產上限放寬一倍　為期半年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩返貨】蘇寧今午4時開售抗疫套裝 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【口罩返貨】蘇寧今午4時開售抗疫套裝 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口
學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口
【港產口罩】HKTVmall 4月13日起抽籤售口罩 每盒30片售65元（附登記抽籤教學）
【港產口罩】HKTVmall 4月13日起抽籤售口罩 每盒30片售65元（附登記抽籤教學）
【政府津貼】政府公布第二輪防疫抗疫基金 補貼工資上限9,000元
【政府津貼】政府公布第二輪防疫抗疫基金 補貼工資上限9,000元
【第二輪防疫抗疫基金】延期繳交薪俸稅、個人入息課稅、利得稅納稅人三個月
【第二輪防疫抗疫基金】延期繳交薪俸稅、個人入息課稅、利得稅納稅人三個月
【政府資助】第二輪防疫抗疫基金資助懶人包
【政府資助】第二輪防疫抗疫基金資助懶人包