▲ 【儲蓄保險】追求穩定賺息 邊份短期儲蓄保回報最高？

回首2020年第1季，新型冠狀病毒肺炎蔓延多國，觸發環球大冧市。當市況動盪時，不少投資者都期望穩定的選擇，避開風險。銀行定期存款的風險低，但美國緊急減息及量化寬鬆，定存息率亦有所下調。其實，除銀行定存外，保險公司亦會推出短期儲蓄保險，主攻保證回報，保單年期約3至5年，稍長於銀行定存的幾個月至1年期；但短期儲蓄保險的投保人，可以於幾年內鎖定一個穩定的保證回報率，對追息一族仍具有一定的吸引力。

【延伸閱讀】【美國減息】低息環境宜鎖定高息定存 專家建議3大避險保本工具

10Life搜尋香港市場上的短期儲蓄保險產品，它們來自中銀人壽（BOC Life）、Blue、忠意保險（Generali）、滙豐（HSBC）及泰禾人壽（Tahoe），以下是產品的回報表現﹕

短期儲蓄保險的回報穩定又保證 可達5年

市場上的短期儲蓄保險多提供美金、港元、人民幣為保單貨幣，依目前形勢，人民幣的回報率較高，但投保人要承擔兌率風險。而上述短期儲蓄保險比較，產品全是美元保單，供款模式為一次過預繳、或2年供款期。而保單期是3至5年，期滿時，保險公司會繳付保證現金。10Life以整個現金流計算產品的年化保證內部回報率（IRR）。以上產品期滿時的保證IRR起碼有2%，當中Blue WeSave 定息儲蓄保S1的保證IRR達到3%，緊隨其後的泰禾泰富保2的保證IRR亦有2.96%，兩者可謂叮噹馬頭。

【延伸閱讀】【延期年金2020】享扣稅兼鼓勵儲蓄 延期年金回本可快至1年？

早期退保有損失 1年離場可蝕3成

短期儲蓄保險的投保人需於保單期內鎖定資金，提前退保通常會導致損失。所以，大家投保前要確定保單期內有流動資金，應付突發開支。但是，若投保人真的要提早退保，又要蝕幾多錢呢？假設於投保一年後退保，我們計算產品1年保證IRR，上述產品中，多數的保證IRR是負數，代表投保人要蝕錢，最嚴重的IRR低至-35%，即投保人1年蝕3成多。

隨時拎錢無損失 1年可賺2％回報

大多數短期儲蓄保險的產品設計，均對早期退保不利。唯獨Blue WeSave定息儲蓄保S1，容許投保人隨時拎錢，照樣有息賺，不收手續費或罰款，1年退保的保證IRR依然達2%，即是說投保人唔駛蝕、有得賺。由此可見，新晉的保險公司十分進取，以高息及靈活的產品設計來吸客。

其實，短期儲蓄保險賣點是保證回報，利潤偏低，向來不是傳統保險公司及顧問力推的產品，所以，市場上短期儲蓄保險產品選擇不多，限量供應，甚至只有熟客才買到。再看環球局勢，美國減息及重推量化寬鬆，保險公司對推出高保證回報的短期儲蓄保險產品，就更加審慎。所以上述產品隨時額滿即止。

【延伸閱讀】【延期年金2020】賺盡扣稅回報！比較10大熱門延期年金

投保短期儲蓄 既可搵人亦可上網

新冠肺炎肆虐，不少市民都採取社交隔離措施，在家工作，減少外出。若想投保短期儲蓄保險，又有沒有輕鬆方便的方法呢？對於傳統保險公司的短期儲蓄保險，你需要找有代理該產品的保險經紀或顧問。至於銀行發行的短期儲蓄保險，主要供給銀行客戶，若未有戶口，想投保就要先到分行開戶。（大家可先查詢銀行分行有否因疫情而關閉）。至於近年新興的數碼保險公司，就容許客戶自己網上投保，由申請到繳款均可在綫上辦妥。總之，投保方法有很多，想搵人幫、定自己買，大家各適其適。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：追求保證回報 還看短期儲蓄保險（2020年4 月）】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。