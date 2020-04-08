【港產口罩】HKTVmall 4月13日起抽籤售口罩 每盒30片售65元（附登記抽籤教學）

新型冠狀病毒（新冠肺炎）全球大流行，口罩供不應求，不少港人於香港設廠，生產本土口罩。HKTV mall 公布，其口罩廠所生產的口罩，將會在下周一（4月13日）起開賣，首次開賣會以「先登記抽籤，中籤後購買」形式隨機抽出3,000人購買口罩，每人限購一盒。

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設7日時間登記抽籤

HKTV mall 表示，其口罩經SGS測試符合美國ASTM標準Level 2，每盒30片售價65元，每5片會有獨立包裝，即一盒有6包。首次登記抽籤將會在4月13日19日至進行，會以「先登記抽籤，中籤後購買」形式隨機抽出3,000人購買口罩，每人限購一盒。

HKTV mall 表示，為同時應付大量申請，採用了微軟的雲端服務Azure作登記系統，1分鐘可處理到 300 萬個登記申請。

登記方法：

1. 口罩登記系統開放給所有持有有效香港流動電話號碼的人士登記，登記時只需輸入email同香港手提電話號碼，無需使用HKTVmall帳戶都可參加。每個手提電話只能登記一次。

2. 將透過手機知訊通知中籤人士，中籤結果亦將會在HKTVmall應用程式及網頁內公佈，未中籤人士將會收到相關電郵通知。未中籤人士的資料會自動保留至下一次抽籤，無需重複登記。

3. 要留意，在登記系統按下「確認提交」鍵之後，系統會自動彈出「您已成功登記預售商品！」對話框，才算成功登記。

登記時間及日期：4月13日（星期一）早上9點至4月19日（星期日）晚上11點59分



購買口罩日期：4月27日（星期一）至5月3日（星期日）

登記網址： https://hktvmall.azureedge.net/

責任編輯：李瑩