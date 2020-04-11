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【復活節2020】酒店復活節自助餐 任食生蠔每位只需$321

消費錦囊 13:00 2020/04/11

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【復活節2020】酒店復活節自助餐 任食生蠔每位只需$321 -

每年復活節假期，各酒店均會推出具復活節特色的自助餐及活動，吸引一家大細去享受假期。今年受新冠肺炎疫情影響，酒店業大受打擊，提供更優惠的自助餐吸客，任食生蠔低至每位321元。不過，市民想去吃自助餐除了要留意抵唔抵食，亦要做足防疫措施，並遵守《限聚令》，聚餐人數不可多於4人。

【延伸閱讀】【懶人食譜】大廚教煮日式牛丼 每碗成本低至50元

（以下資料以酒店公布為準，需留意酒店公布的最新消息，了解自助餐供應會否受疫情影響）

1. 九龍酒店倚窗閣 成人每位約321元

九龍酒店倚窗閣推出「繽紛奇趣復活節自助餐」，自助午餐成人每位只需約321元，即可任食紐西蘭生蠔、雪花蟹腳、香芒燕窩龍蝦沙律、即切烤肉，還有應節食品如意大利芝士餅復活蛋、馬卡龍及Mövenpick雪糕等。

九龍酒店 午餐自助餐
價錢：成人每位約321元／小童或長者：每位約253元（復活節期間）
地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓
電話：2734 3803／網站

【延伸閱讀】【信用卡優惠】持Visa信用卡ZALORA消費 最高23%折扣優惠（含優惠碼）

2. 城景國際：泰式放題每位200元

城景國際Amazing於3月起供應「泰」滋味放題，超過50款泰式美饌，包括糯米釀雞翼、辣椒膏炒青口、金不換芝士焗蟹蓋、串燒有機海虎蝦、芭提雅香草燒雞、金箔榴槤冰皮卷、泰粉絲原隻有機大虎蝦煲等。每位只需200元，每位客人獲贈斑蘭葉香茅茶一杯。

城景國際 泰式放題
供應時間：每天晚上6時30分至10時30分 (入座後任食兩小時)
優惠期：即日至2020年4月30日
價錢：每位200元（2位起，另加一服務費）
另加每位58元任飲指定無酒精類飲品2小時
地址：香港九龍窩打老道23號
電話：2783 3268／網站

3. 美麗華酒店：每2位成人1位小童免費

美麗華酒店Yamm於4月10日至13日提供「復活節神秘花園盛宴」，預訂享8折優惠，每2位成人惠顧，更可享1位小童免費！

「復活節神秘花園盛宴」包括大和豚玉子燒、龍蝦雞肉茶碗蒸及琳琅滿目朱古力甜點，更設有童趣烹飪班，加上賓尼兔大派糖果，可盡情享受節日歡樂氣氛。

美麗華酒店「復活節神秘花園盛宴」

自助早午餐（早上11時30分至下午2時45分）：
4月10日：458元（成人）248元（小童）
4月11日至13日：488元（成人）288元（小童）

自助下午茶（下午3時30分至下午5時45分）：
4月10日至13日：288元（成人）188元（小童）

自助晚餐（晚上6時30分至10時正）：
4月10日：798元（成人）498元（小童）
4月11日至12日：728元（成人）428元（小童）
4月13日：688元（成人）398元（小童）

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道118-130號 Mira Place
訂座：WhatsApp：852 9049 7122／電話：2315 5111 
網址

責任編輯：李瑩

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