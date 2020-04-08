▲ 【移民德國】德國醫保制度完善 教育重視啟發天資 -

德國無論是醫療、教育制度都是十分優越，但港人如想移民當地，就要留意當地稅制繁複、稅率重等問題。此外，德國文化對自我要求也較高，守時觀念重，並注重團隊合作，及重視自我價值，較直接表達意見，港人或需時適應。

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醫保制度完善

德國醫療保險主要分公營和私營。所有在德國居住或工作讀書的居民，都必須參加醫保制度。如果是失業或低收入人士，醫療保險將由政府負責。換言之，不會有德國人因無錢而無得看病。

所有月薪低於4,800歐元（約40,427港元）或以下，必須參與公營醫保（Gesetzliche Krankenversicherung，簡稱GKV）計劃，受保人每月需供月薪的14.6%。法定的醫療保險涵蓋的醫療和預防服務基本能滿足全部所需。若需留院治療，住院費為每日10歐元（約84港元）。

由於德國醫藥分家，所以藥物要憑醫生紙去藥房買。GKV有藥物補貼制度，在藥物名冊上，有些藥物是免費。每種藥物的封頂價是10歐元，即使藥物價值100歐元（約840港元），病人只須給10歐元（約84港元）。

至於月薪高於4,800歐元（約40,427港元），可選擇參與公營或私營（Private Krankenversicherung，簡稱PKV）系統。自僱人士都可以選擇參加PKV系統。PKV的好處是擁有比較闊的藥物名冊，以及可以選擇更高級的醫生。惟保費較貴，平均每月約需500歐元（約4,211港元）。

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獨特的教育體制

德國教育與其他歐美大國不同。德國注重啟發小朋友天資，獨立性以及社會適應能力的培養。幼稚園的3年時間裏，教師的培養方式主要是與小朋友玩，如體驗野外森林、參觀花圃等，接觸真實的社會。

小朋友到了6歲，便進入小學教育，學制為期4年。中學傳統上大致分為文理中學（Gymnasium）、普通中學（Hauptschule）、實科學校（Realschule）。中學的選擇對小朋友未來出路有較大的影響。

文理中學主要是為了小朋友將來上大學的準備。學制傳統為9年（5至13年級），學生完成13年級，便可參加高中畢業會考（Abitur）考試，其後可以進入德國的大學就讀。

普通中學是以就業為導向的技能學校，為將來的就業做準備。學制為5年（5到9年級），結束學業後進入3年期的職業教育學校培訓。實科學校的教育方向介乎文理中學和普通中學之間，即可選擇升學也可選擇就業，學制為6年（5到10年級）。

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稅制繁複嚴格

德國工資稅級（Steuerklasse）共分6級。每個稅級需繳稅的範圍均有所不同。單身人士、結婚人士、兼職多份工作的人士，均會納入不同稅級，這裏就不作詳談，當地人會找會計師試算及評估，應選哪個稅級最為有利。普遍而言，德國居民每年最少需繳所得稅、團結稅、教會稅。個人收入徵稅是漸進法，收入愈高，應付稅率愈高（見表）。所得稅率由14%，漸進至45%。

物價並不高

雖然德國作為歐洲第一大經濟體，但物價其實並不算很高。當地每公升牛奶約0.7歐元（約5.9港元）、每公斤豬肉約6歐元（約50港元）、每公斤蘋果約2歐元（約17港元），可見物價與香港水平相約。因此，德國經濟發展水平高，但物價相對低。

作者：江麗琦

責任編輯：馮嘉雯