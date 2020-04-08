  • 21°C
香港時間 : 2020408日 (三) 19:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【移民德國】德國醫保制度完善 教育重視啟發天資

歐洲 18:30 2020/04/08

分享：

【移民德國】德國醫保制度完善 教育重視啟發天資 -

德國無論是醫療、教育制度都是十分優越，但港人如想移民當地，就要留意當地稅制繁複、稅率重等問題。此外，德國文化對自我要求也較高，守時觀念重，並注重團隊合作，及重視自我價值，較直接表達意見，港人或需時適應。

【延伸閱讀】【移民德國】德國降低技術勞工申請門檻　工作滿4年即可申請永居

醫保制度完善

德國醫療保險主要分公營和私營。所有在德國居住或工作讀書的居民，都必須參加醫保制度。如果是失業或低收入人士，醫療保險將由政府負責。換言之，不會有德國人因無錢而無得看病。  

所有月薪低於4,800歐元（約40,427港元）或以下，必須參與公營醫保（Gesetzliche Krankenversicherung，簡稱GKV）計劃，受保人每月需供月薪的14.6%。法定的醫療保險涵蓋的醫療和預防服務基本能滿足全部所需。若需留院治療，住院費為每日10歐元（約84港元）。

由於德國醫藥分家，所以藥物要憑醫生紙去藥房買。GKV有藥物補貼制度，在藥物名冊上，有些藥物是免費。每種藥物的封頂價是10歐元，即使藥物價值100歐元（約840港元），病人只須給10歐元（約84港元）。

至於月薪高於4,800歐元（約40,427港元），可選擇參與公營或私營（Private Krankenversicherung，簡稱PKV）系統。自僱人士都可以選擇參加PKV系統。PKV的好處是擁有比較闊的藥物名冊，以及可以選擇更高級的醫生。惟保費較貴，平均每月約需500歐元（約4,211港元）。

【延伸閱讀】【移民德國】德國重工業聞名於世　全靠「工匠精神」？

獨特的教育體制

德國教育與其他歐美大國不同。德國注重啟發小朋友天資，獨立性以及社會適應能力的培養。幼稚園的3年時間裏，教師的培養方式主要是與小朋友玩，如體驗野外森林、參觀花圃等，接觸真實的社會。

小朋友到了6歲，便進入小學教育，學制為期4年。中學傳統上大致分為文理中學（Gymnasium）、普通中學（Hauptschule）、實科學校（Realschule）。中學的選擇對小朋友未來出路有較大的影響。

文理中學主要是為了小朋友將來上大學的準備。學制傳統為9年（5至13年級），學生完成13年級，便可參加高中畢業會考（Abitur）考試，其後可以進入德國的大學就讀。

普通中學是以就業為導向的技能學校，為將來的就業做準備。學制為5年（5到9年級），結束學業後進入3年期的職業教育學校培訓。實科學校的教育方向介乎文理中學和普通中學之間，即可選擇升學也可選擇就業，學制為6年（5到10年級）。

【延伸閱讀】全球幸福指數2020揭盅 芬蘭最幸福 港排78位

稅制繁複嚴格

德國工資稅級（Steuerklasse）共分6級。每個稅級需繳稅的範圍均有所不同。單身人士、結婚人士、兼職多份工作的人士，均會納入不同稅級，這裏就不作詳談，當地人會找會計師試算及評估，應選哪個稅級最為有利。普遍而言，德國居民每年最少需繳所得稅、團結稅、教會稅。個人收入徵稅是漸進法，收入愈高，應付稅率愈高（見表）。所得稅率由14%，漸進至45%。

物價並不高

雖然德國作為歐洲第一大經濟體，但物價其實並不算很高。當地每公升牛奶約0.7歐元（約5.9港元）、每公斤豬肉約6歐元（約50港元）、每公斤蘋果約2歐元（約17港元），可見物價與香港水平相約。因此，德國經濟發展水平高，但物價相對低。

作者：江麗琦

責任編輯：馮嘉雯

欄名 : 移民攻略

相關文章

【移民新西蘭】想去Working Holiday？即睇新西蘭工作假期申請條件
2020/03/19
【移民新西蘭】想去Working Holiday？即睇新西蘭工作假期申請條件
【投資塞浦路斯】移民塞浦路斯享歐盟優勢 2房單位約290萬港元
2020/03/20
【投資塞浦路斯】移民塞浦路斯享歐盟優勢 2房單位約290萬港元
【投資台灣】23歲港男台中任地產經紀 助港人台灣置業尋找理想居所
2020/03/22
【投資台灣】23歲港男台中任地產經紀 助港人台灣置業尋找理想居所
全球幸福指數2020揭盅 芬蘭最幸福 港排78位
2020/03/25
全球幸福指數2020揭盅 芬蘭最幸福 港排78位
【美國疫情直擊】加州實施居家令仍可通街走 超市物資被搶購一空
2020/04/05
【美國疫情直擊】加州實施居家令仍可通街走 超市物資被搶購一空

最新專欄文章 更多

【移民德國】德國降低技術勞工申請門檻　工作滿4年即可申請永居
2020/04/07
【移民德國】德國降低技術勞工申請門檻　工作滿4年即可申請永居
【移民葡萄牙】葡萄牙關移民局辦公室防疫 港人移民申請受影響？
2020/04/02
【移民葡萄牙】葡萄牙關移民局辦公室防疫 港人移民申請受影響？
【移民德國】德國重工業聞名於世　全靠「工匠精神」？
2020/03/24
【移民德國】德國重工業聞名於世　全靠「工匠精神」？
【移民德國】德國投資移民毋須坐移民監　最低門檻只需約260萬港元
2020/03/23
【移民德國】德國投資移民毋須坐移民監　最低門檻只需約260萬港元
移民 小學 幼稚園 中學 大學 歐元 德國 香港

下一篇文章

【移民德國】德國降低技術勞工申請門檻　工作滿4年即可申請永居
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民台灣】港資赴台投資激增 當局研增條件堵「假投資真移民」
【移民台灣】港資赴台投資激增 當局研增條件堵「假投資真移民」
【移民東南亞‧新加坡】移民新加坡5個方法！
【移民東南亞‧新加坡】移民新加坡5個方法！
【移民澳洲】技術移民計分制度 要達基本要求65分難唔難？
【移民澳洲】技術移民計分制度 要達基本要求65分難唔難？
【續領BNO】網上申請BNO有咩步驟？記者實試！（短片）
【續領BNO】網上申請BNO有咩步驟？記者實試！（短片）
【移民台灣】高雄擬建「香港村」？ 移民台灣4個方法
【移民台灣】高雄擬建「香港村」？ 移民台灣4個方法
【移民德國】德國降低技術勞工申請門檻　工作滿4年即可申請永居
【移民德國】德國降低技術勞工申請門檻　工作滿4年即可申請永居