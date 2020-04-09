Maxcare免費派口罩　牛涮鍋推外賣自取75折優惠

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠著數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Maxcare：今日早上9時30分網上取籌領口罩

按摩產品品牌Maxcare將於今日（9日）早上9時30分透過THE GULU平台派發200個籌，成功取籌可換10個口罩，即睇派籌教學。

【口罩供應】Maxcare免費派2,000個口罩 明日早上9時30分手機取籌換領

2. 牛涮鍋：外賣自取75折

牛涮鍋推出外賣自取75折優惠，並設有12款食品可供選擇，牛肉飯連汽水只需29.3元。牛涮鍋更提供網上落單服務，顧客於網站落單後，可即日預約於分店領取。

詳情可瀏覽：按此

3. 麥當勞：紅豆批買一送一

麥當勞由4月2日至4月15日推出紅豆批買一送一優惠，只要出示以下優惠券即可。優惠只適用於早上11時起至凌晨3時59分。惟需注意，優惠不適用於海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場、香港國際機場離境大堂及山頂廣場的分店使用。

撰文：hket小編

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