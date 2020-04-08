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【特首減薪】特首偕高官減薪共渡時艱　各地政府高官減薪與民共渡時艱邊個地方減最多？

職場 19:01 2020/04/08

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新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，各地領導人均提出捐出薪金或減薪，與市民共渡難關。特首林鄭月娥及問責官員繼早前捐出1個月人工予公益金防疫後，在政府公布新一輪抗疫措施中，特首﹑全體司局長及特首辦主任將減薪1成，為期12個月，料涉及每月薪金開支逾610萬元。

【延伸閱讀】【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？

香港：減薪1成

香港政府為協助防疫，特首林鄭月娥及問責官員早前捐出1個月人工予公益金，總額逾1,080.5萬元。政府公布新一輪抗疫措施，特首林鄭月娥﹑全體司局長及特首辦主任將減薪1成，為期12個月，料每月涉資逾610萬元。

新加坡：主要官員減薪3個月

新加坡政府早在2月底宣布，總統及內閣官員將會減薪與民眾共度時艱，當局於3月公布詳情，高級政治職務者如總統、部長、國會議長、副議長等，將減薪3個月，其他政府官員會按職級減薪半個月至3個月。

【延伸閱讀】放無薪假期間受傷 公司保險包唔包？ 又可唔可搵兼職做？

南韓：未來4個月減薪3成

南韓國務總理丁世均早前緊急召開國務委員研討會，決定政府的副部長級以上高級公務員，包括總統文在寅及他本人，將在未來4個月減薪3成，企劃財政部會將款項用於支援因疫情影響的國民。

印度：4月起減薪3成

印度政府發聲明指，總理莫迪、內閣部長及所有國會議員由4月起減薪3成，維持至少一年。該3成薪金將捐給印度基金（Fund of India），用於對抗新冠肺炎。

馬來西亞：內閣成員減薪2個月

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin），他和所有內閣成員減薪2個月，涉及的金錢將用作抗疫。

肯雅：總統減薪8成

肯雅總統肯雅塔（Uhuru Kenyatta）表示，他和副手都將減薪8成，內閣部長和其他高層官員也將減薪2至3成。

美國：總統捐1季薪金

美國總統特朗普則向衛生及公共服務部捐出2019年第四季的人工協助抗疫，金額達10萬美元（約78萬港元）。

責任編輯：李瑩

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