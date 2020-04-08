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【定期存款】中資行全面下調港元定存息 無懼大行出擊

收息攻略 18:12 2020/04/08

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信銀國際今天全線調低短中長息，當中以1個月驟削0.4厘，至1.8厘。

中資行無懼大行鬥加港元定期存款息率，反而順應港元拆息走低而全線減短中長期港元定存息，信銀國際今天（4月8日）下調1個月或以上的存息，當中削幅最勁是1個月短存，急劈0.4厘後，僅得1.8厘。至於兩個月或以上的較長息，則劃一減0.1厘，舉半年期為例，新息率已失守兩厘關，新報1.9厘，一年期更只得1.7厘。反觀東亞 （00023） 卻加港元定存息。

而另一大行渣打，昨天（7日）亦新推3個月短存享2.3厘，在發鈔行中頓變最高息；但集友卻一連兩天全線減息，專家認為大小行對存息的取態迥異，相信是各自按本身業務生意所需，而頻密調整存息。專家同時指，拆息向下，按理存息亦跟跌。

東亞銀行高級外滙市場策略師葉澤恆認為，全球疫情呈拐點，暫未再現明顯惡化，市場憧憬下半年融資活動有望逐漸重上正軌，因而令個別同業提早作吸存備戰，尤其是半年結的資金部署。

復活節長假倒數，港元拆息今天轉跌，東亞仍加港元定期存款息率，把138天（約4.6個月）存期的年息略升0.05厘，新息率至2.1厘，入場費為10萬元的全新資金。

專家認為本周五（10日）為一連4天的復活節長假，市場開始轉靜，但大行仍加息，相信為要力吸避險的熱錢游資，業界預計短存續為大中小銀行的主戰場。

誠然拆息普遍回軟，1個月拆息更呈3連跌，新報1.67厘；反映銀行資金成本的3個月拆息，終於結束連升16天，今天回軟至1.92厘。

業界又指，滙豐 （00005） 突煞停派股息，曾引致股價懸崖式插水。即使本周一開始止跌喘穩，重上40元心理大關，可是今天又再跌穿40元，收報39.9元，料滙豐的股價暫難「復活」。而且，滙豐這散戶愛股「失息」後，捧場客眼見昔日股王在價息雙輸下，難免「受難」。

專家提醒防守族，滙豐近日已插水至低殘位38元，博超跌後反彈的投機客，慎防亂市下財不入急門，短炒族在現水位追貨，未必適合以現金為王的穩陣派，寧可把閒資暫泊在港元定存，冀令辛苦錢保本兼增值，銀行遂以高息吸存。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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