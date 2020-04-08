▲ 【口罩供應】Maxcare免費派2,000個口罩 明日早上9時30分手機取籌換領

新冠肺炎疫情全球大流行，全球口罩供應緊張。按摩產品品牌Maxcare宣布，將於4月9日早上9時30分透過THE GULU平台派發200個籌，合共2,000個成人醫用外科口罩。每個用戶只限領取一個籌，每個籌可換領1包10個口罩，派完即止。

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需要注意，由於Maxcare今日（8日）已派發200個籌，如果你今日已經成功領取籌號，就不可以於4月9日再次領取口罩。而用戶成功攞籌後，只可於取籌當天上午11時至晚上9時，到籌號的指定分店換領口罩，逾時無效。而一個籌號只能換領一次。用戶必須於購買前向店員出示籌號以作掃描確認。

領取口罩流程

1. 先下載手機應用程式「THE GULU」（Android/iOS）

2. 透過派籌連結取籌

3. 取籌後會獲得一個二維碼，籌號可於主頁面下方之「我的」（猩猩頭像）＞「排隊」查看

4. 成功取籌則代表已預留貨品，領取時須出示THE GULU App之籌號以作掃描確認

責任編輯：曹佩鈞

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