  • 21°C
香港時間 : 2020408日 (三) 17:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【定期存款】拆息跌大行照加港元定存息 138天存期加至2.1厘

收息攻略 17:03 2020/04/08

分享：

東亞今天搶短錢，微升138天短存0.05厘，至2.1厘。

長假倒數，今天（4月8日）港元拆息轉跌，但東亞（00023）仍照加港元定存息率，把138天（約4.6個月）存期的年息略升0.05厘，新息率至2.1厘，入場費為10萬元的全新資金。專家認為，本周五（10日）為一連4天的復活節長假，市場開始轉靜，但大行仍加港元定存息，相信為要力吸避險的熱錢游資，業界又預計短存續為大中小銀行的主戰場。

拆息普遍回軟，1個月拆息更呈3連跌，新報1.67厘；至於反映銀行資金成本的3個月拆息，終於結束連升16天，今天回軟至1.92厘。

業界指，滙豐（00005）突煞停派息，曾引致股價懸崖式插水；雖然本周一(6日)開始止跌喘穩，重上40元心理大關，可惜今天又再跌穿40元，收報39.9元。滙豐的股價暫仍未能「復活」；疊加自從這散戶愛股「失息」後，捧場客暫難以賺價兼蝕息，難免「受難」。

專家又提醒防守族，滙豐近日已曾急挫至低殘位38元，慎防亂市下財不入急門，若散戶在現水位追貨博反彈，未必適合以現金為王的穩陣派，寧可把閒資暫泊在港元定存，銀行遂以高息吸存。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

立即訂閱專享無間斷美股分析

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

港元同業拆息 東亞銀行（00023） 滙豐控股（00005） 港元定期存款 定期存款

下一篇文章

【定期存款】中銀滙豐鬥減人幣定存息 齊撤兩厘息率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】中資大行兩招齊發 網上開港元定存息率增加近倍
【定期存款】中資大行兩招齊發 網上開港元定存息率增加近倍
【定期存款】大行連續6天減港元存息 3個月期年息2.15厘
【定期存款】大行連續6天減港元存息 3個月期年息2.15厘
【定期存款】花旗推快閃港元定存高息 3個月年息重上兩厘關
【定期存款】花旗推快閃港元定存高息 3個月年息重上兩厘關
【定期存款】澳元定存年息最高10厘　
【定期存款】澳元定存年息最高10厘　
【高息股之選】滙豐不派息　仲有哪些高息股可揀？一個表睇晒
【高息股之選】滙豐不派息　仲有哪些高息股可揀？一個表睇晒
【定期存款】渣打搶攻港元定存 3個月存期享2.3厘
【定期存款】渣打搶攻港元定存 3個月存期享2.3厘