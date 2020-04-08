【定期存款】拆息跌大行照加港元定存息 138天存期加至2.1厘

▲ 東亞今天搶短錢，微升138天短存0.05厘，至2.1厘。

長假倒數，今天（4月8日）港元拆息轉跌，但東亞（00023）仍照加港元定存息率，把138天（約4.6個月）存期的年息略升0.05厘，新息率至2.1厘，入場費為10萬元的全新資金。專家認為，本周五（10日）為一連4天的復活節長假，市場開始轉靜，但大行仍加港元定存息，相信為要力吸避險的熱錢游資，業界又預計短存續為大中小銀行的主戰場。

拆息普遍回軟，1個月拆息更呈3連跌，新報1.67厘；至於反映銀行資金成本的3個月拆息，終於結束連升16天，今天回軟至1.92厘。

業界指，滙豐（00005）突煞停派息，曾引致股價懸崖式插水；雖然本周一(6日)開始止跌喘穩，重上40元心理大關，可惜今天又再跌穿40元，收報39.9元。滙豐的股價暫仍未能「復活」；疊加自從這散戶愛股「失息」後，捧場客暫難以賺價兼蝕息，難免「受難」。

專家又提醒防守族，滙豐近日已曾急挫至低殘位38元，慎防亂市下財不入急門，若散戶在現水位追貨博反彈，未必適合以現金為王的穩陣派，寧可把閒資暫泊在港元定存，銀行遂以高息吸存。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪