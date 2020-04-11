【懶人食譜】低成本家常菜！製醬達人教煮雙薑蓉蒸鯇魚腩

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受新冠肺炎疫情影響，不少人選擇減少外出用膳，在家多了機會鑽研廚藝！蒸鯇魚亦是不可缺少的家常菜之一，大多人喜歡以梅菜或薑葱蒸煮。Nicole's Kitchen主理人Nicole教大家以雙薑蓉蒸鯇魚腩，配以黃薑及薑，一次過吃到兩款薑味，十分惹味！
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如果在街市買一塊鯇魚腩，價錢通常由15至30元不等，視乎鯇魚的大小而定。源頭直送平台「早晨」（JouSun）亦有出售新鮮鯇魚腩，600克售價為66元。不過，新鮮黃薑較難在香港買到，故價格相對較貴。以快樂家庭網上店為例，新界有機薑黃（150克）售29元。
材料（2 - 4人分量）：
薑蓉醬材料：
做法：
1. 將切好的薑和黃薑打成蓉。
2. 燒熱3湯匙油，中火將薑蓉炒香，加入蒜蓉繼續炒1分鐘，加麻油。
3. 加入其他調味料如蠔油，再炒至薑蓉完全熟透為止，大約費時10分鐘。
4. 燒熱水，鯇魚抹乾淨水份，放入碟子，大火蒸8 - 10分鐘。
5. 取出魚，倒掉蒸魚汁，立刻淋上薑蓉。
6. 撒上葱花，燒熱少許熱油淋在葱花上。
小貼士：
作者：郭秀芳、曹佩鈞
【原文：製醬達人教煮雙薑蓉蒸鯇魚腩（收費文章）】
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欄名 : 生活理財